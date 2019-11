Rossi: "4 Yamaha ufficiali? Giusto, ma non farà tanta differenza"

La gara di Sepang dello scorso anno è stata probabilmente quella in cui Valentino Rossi è andato più vicino alla vittoria negli ultimi due anni. Non c'è da stupirsi, dunque, se il weekend del Gran Premio della Malesia è cominciato con il piede giusto per il pilota della Yamaha, che ha concluso la prima giornata di prove al terzo posto, seppur con un distacco importante, oltre sette decimi, nei confronti dell'altra M1 di Fabio Quartararo.

"Sono contento perché sono riuscito a guidare bene fin dal turno della mattina e mi sono divertito. Così è bello, però bisogna sempre stare molto attenti alla gomma dietro. Dobbiamo cercare di stressarla il meno possibile, sia con il setting che con l'elettronica e lo stile di guida" ha detto il "Dottore" a fine giornata.

Il rookie del Team Petronas ha fatto segnare il nuovo record del tracciato malese, ma ormai è diventato una presenza fissa nelle posizioni di vertice, quindi non sta facendo altro che confermare il suo talento su una pista su cui aveva già guidato la M1 secondo Rossi.

"Quartararo continua a sorprendere, perché continua ad andare fortissimo, ma questo forse è la prima pista su cui non partiva da zero o dove comunque aveva già fatto dei test. Guida molto bene e riesce ad avere un grande grip in uscita dalle curve, che è dove io invece soffro un po' di più, ma non sappiamo come faccia. Ha fatto un gran tempo anche oggi".

Parlando sempre dell'astro nascente della MotoGP, è di oggi la notizia che l'anno prossimo avrà anche lui una M1 in versione factory. Una notizia che sembra essere stata accolta in maniera positiva anche dal pesarese.

"E' una buona cosa, ma non è che cambia tanto, perché quella di Morbidelli è ufficiale e quella di Quartararo non lo è, ma qual è che va meglio? Non farà tanta differenza, ma è giusto che ci siano quattro moto uguali e anche per l'evoluzione della moto è meglio".

Infine, ancora una volta, ha analizzato quelli che possono essere i pro ed i contro della sua Yamaha in questa seconda parte della stagione.

"Abbiamo migliorato un po' la moto in accelerazione con l'elettronica e quindi siamo un po' più competitivi. Come stress della gomma posteriore siamo ancora peggio rispetto alla Honda e alla Ducati. Alcuni, come me, soffrono di più questa cosa, e altri meno come Quartararo, ma alla fine della gara siamo sempre un po' in difficoltà. Poi ci manca sempre la velocità di punta sul rettilineo, ma quella ce la teniamo fino alla fine dell'anno. Però in generale sembra che le nostre moto vadano abbastanza bene. Vediamo di continuare così" ha concluso.

Informazioni aggiuntive di Oriol Puigdemont