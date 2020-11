Rossi 21esimo, ma tranquillo: "Sbagliato il set-up"

Quello di Portimao è stato un venerdì veramente da dimenticare per Valentino Rossi. Alla conclusione della prima giornata di prove del Gran Premio del Portogallo, il pilota della Yamaha si ritrova 21esimo a 1"8, con alle sue spalle solamente il rientrante Mika Kallio, che da più di un anno non disputava una gara di MotoGP.

Nonostante tutto, a fine giornata il "Dottore" non è parso troppo preoccupato, perché ha spiegato di aver preso una strada sbagliata di set-up e che la caduta della FP2 ha rovinato i suoi piani quando sembrava aver fatto finalmente un passo nella direzione giusta.

"Oggi abbiamo provato a migliorare il grip, specialmente al posteriore, ma sfortunatamente ho perso il bilanciamento ed il feeling, quindi non riuscivo ad entrare abbastanza veloce nelle curve ed è stata una giornata difficile" ha spiegato Valentino.

"Dopo siamo tornati verso una moto un po' più 'standard', che andava un pelino meglio, ma purtroppo sono caduto. A questo punto abbiamo dovuto fare il time attack con l'altra moto, ma non avevo feeling con l'anteriore e sono stato molto lento. Domani mattina torneremo ad un assetto più normale e vedremo se riusciremo ad essere più veloci" ha aggiunto.

La scivolata è avvenuta alla curva 4 e si è trattato della classica chiusura di anteriore da gomma fredda: "Avevo rallentato per cercare di togliermi dal traffico ma, quando sono arrivato alla prima curva a sinistra, dopo diverse curve a destra, probabilmente la gomma era troppo fredda su quel lato e sono caduto".

Nello stesso punto, in precedenza, è caduto anche Takaaki Nakagami, che si era lamentato del fatto che la ghiaia fosse troppo grande: "Sì, come ha detto Nakagami, la ghiaia è abbastanza grande su questa pista. Ma non è la sola pista del Mondiale, quindi è sempre meglio non cadere".

Nonostante le grandi difficoltà incontrate oggi, Rossi ha rivelato di essere rimasto particolarmente colpito dalla pista di Portimao, che ritiene davvero bella.

"La grande diversità di questa pista sono i cambi di pendenza. Ho parlato anche con chi l'ha realizzata ed è tutto artificiale. Hanno deciso proprio a tavolino di fare una pista diversa dalle altre, per farla molto particolare. Ce l'hanno fatta, perché i cambi di pendenza sono veramente estremi".

"Se non ci fai un giro, da fuori non si può capire, perché l'obiettivo delle telecamere schiaccia molto. Questo rende questa pista molto difficile. Però è un bel tracciato, molto tecnico, con delle curve molto veloci. Tante sono cieche, quindi bisogna un po' guidare a memoria. E' una pista da pelo, quindi le ha tutte. E' molto bella".

Infine, gli è stato domandato anche dell'apporto che potrà dare allo sviluppo della Yamaha il prossimo anno, quando passerà dal Factory Team al Team Petronas, e qui la risposta è stata simile a quelle sfoderate nelle ultime settimane.

"Penso che sarò coinvolto come quest'anno, quindi non cambierà molto. Quello che dobbiamo capire è se quest'anno sono stato realmente coinvolto o meno".

"Quello che posso fare è mettere a disposizione la mia esperienza per dire quello che ci serve, ma più o meno abbiamo sempre gli stessi problemi. Sembra che i giapponesi ascoltino quello che gli dicono i piloti, ma alla fine fanno quello che vogliono".