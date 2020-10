Romero: "Marini in Avintia? Basta che Rossi paghi"

Raul Romero, proprietario del team Avintia in MotoGP, ha inviatato Valentino Rossi a pagare la moto a cui punta Luca Marini nel 2021, nella speranza che i due posti nella struttura vengano trasformati in VR46 nel 2022.

Nelle dichiarazioni rilasciate a Motorsport.com, Romero ha voluto offrire il suo punto di vista su uno scenario che nei giorni scorsi ha dato origine a molte voci.

Il contratto di Avintia con il promoter del campionato, Dorna, scade alla fine del 2021 e il proprietario della squadra intende onorare tale accordo. Allo stesso tempo, però, ha contemplato anche la possibilità di non rinnovarlo in vista del 2022, il momento in cui il team VR46 dovrebbe arrivare in MotoGP.

Il fatto che la formazione spagnola abbia il budget più modesto tra tutti coloro che gareggiano nella MotoGP ha fatto pensare ad alcuni che l'acquisto di uno o due posti in Avintia fosse la formula più adatta per tutte le parti coinvolte.

Romero ha però affermato che questo non accadrà, anche se allo stesso tempo ha invitato chiunque sia interessato alle due Ducati assegnate per il prossimo anno a farsi avanti.

In realtà non sembra avere molto senso che il team VR46 paghi diversi milioni di euro per posti che nel 2022 dovrebbero diventare della scuderia specie se si tiene conto della buona volontà di Dorna di fare in modo che ciò avvenga.

In questo momento ci sono tre piloti in lizza per le due Desmosedici. Oltre a Marini, che ha il supporto della VR46, gli altri due candidati sono Enea Bastianini e Tito Rabat.

Nel caso di Bastianini, l'accordo annunciato alcune settimane fa è con Ducati ma non con la squadra. Secondo Romero Rabat ha un contratto che gli assicura quel posto a patto che siano soddisfatte una serie di condizioni, che di solito sono di natura economica.

"Chi vuole salire sulla moto, paghi o porti uno sponsor. Se Rossi vuole far salire suo fratello nel 2021, che paghi lui proprio come è accaduto con Tito, Abraham o Simeon", ha dichiarato Romero a Motorsport.com.

"Per far gareggiare tuo fratello devi solo pagare la moto. Nel 2021 sarò ancora presente, mentre nel 2022 non rinnoveremo con Dorna. Ci sono tre piloti per due moto e non è stato ancora deciso nulla. Bastianini ha firmato con Ducati, ma io no. Quello che devo fare al momento è aspettare e vedere come andranno le cose. Ma l'equazione è abbastanza semplice".