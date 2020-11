Rins: "Vinales dovrebbe partire dalla pitlane in ogni gara"

Il pilota della Suzuki è uno dei più colpiti dalla sanzione inflitta alla Yamaha per la questione motori, anche perché se fossero stati sanzionati anche i piloti, e non solo il marchio ed i team, lo spagnolo sarebbe salito in un colpo solo dal sesto al terzo posto nel Mondiale.

"Alla fine, sono tante le decisioni sbagliate prese dai commissari, ma bisogna accettarle. Non importa quante penalità vengano inflitte e quante lamentele ci siano da parte dei piloti, non cambia niente. Mi piace vincere in pista, non fuori. Servirà come motivazione extra" ha spiegato senza approfondire troppo.

"Se vinceremo, lo faremo con ancora più meriti" ha detto in riferimento alla Suzuki. "Come ho detto prima, la decisione è stata presa e non servirà a nulla lamentarsi. Preferisco concentrarmi sul weekend e sulla moto, che in queste condizioni paga di più".

La Suzuki non ha presentato appello contro la sanzione, una mossa che comunque Rins non ha ritenuto dannosa per lui.

"Dobbiamo solo vedere come stiamo nella squadra. Ho molta fiducia nella mia squadra e siamo sempre andati d'accordo. Ci sono stati degli errori, sia da parte mia che loro, ma alla fine siamo una squadra ed ho piena fiducia in loro".

Ma Rins aveva ancora in serbo una stoccata.

"Lasciando da parte questo problema, ci sono anche altre ingiustizie, che si notano meno e di cui non chiedete. Per esempio Maverick, che ha messo un motore nuovo e deve partire dalla pitlane solo in questa gara, ma ne trarrà beneficio anche nelle prossime, avendo un motore con meno chilometri. E di questo non si parla. Insomma, ci sono tante ingiustizie e non ne parliamo".

Quando gli è stato chiesto quale ritiene che potesse essere una sanzione giusta, ha aggiunto: Non lo so. Se monta un motore nuovo a Valencia 1 e continua con questo nelle gare successive, ha chiaramente un vantaggio. Quindi avrebbe senso se partisse dalla pitlane ogni volta che usa quel motore nuovo. Ma le regole sono fatte così".

"Mi ricordo che quando ero ragazzino correvo nel campionato del Mediterraneo e c'erano degli imbrogli, eppure sono riuscito a vincerlo. Quindi spero un giorno di vincere anche qui in MotoGP".