Rins: "Se riceverò offerte da altri marchi, le ascolterò".

In una conversazione con il capo del progetto MotoGP di Suzuki, Shinichi Sahara, l'ingegnere giapponese ha detto che la Casa di Hamamatsu intende rinnovare i contratti della sua attuale coppia di piloti, Joan Mir e Alex Rins, e che ha già reso nota la cosa ad entrambi.

Che l'interesse di Suzuki a rinnovare Mir sia assoluto è chiaro a tutti, così come è chiaro che il pilota maiorchino stia studiando alternative al di fuori della sua attuale struttura se la GSX-RR non dovesse competitiva come spera.

Quello che non era così chiaro era che la Suzuki sarebbe disposta a rinnovare Rins anche prima dell'inizio dell'ultima stagione del suo contratto, che scade alla fine del 2022.

Lo spagnolo, parlando da Sepang sabato, ha dato un aggiornamento un po' inaspettato sulle intenzioni del costruttore, dicendo che lui "ascolterà tutte le offerte".

Quando a Rins è stato chiesto se, in rapporto alle dichiarazioni di Sahara, la sua intenzione fosse di rinnovare o se avesse altre offerte sul tavolo, il pilota spagnolo ha lasciato tutte le porte aperte.

"Non lo so, non so se ci sono altre opzioni possibili, questo dipende dal mio manager. Onestamente mi sento a mio agio alla Suzuki, non dirò che voglio andarmene, ma se qualcuno viene a chiedere lo ascolteremo, e questo non significa che me ne andrò o resterò alla Suzuki. Sono molto grato per tutto quello che stanno facendo, mi piace la moto e mi sento bene in questa squadra. Mi concentrerò a fare delle buone sessioni di test e delle buone gare. Quel lavoro invece lo lascerò a Miquel", ha detto in riferimento al suo manager, Miquel Galvarriato.

Terzo a fine giornata

Tornando al lato sportivo delle cose, Rins è riuscito a finire con il terzo tempo (1'58"471), battuto all'ultimo minuto da Maverick Viñales, che era su gomma nuova, e solo ad un decimo dal miglior tempo di giornata realizzato dall'altra Aprilia di Aleix Espargaró (1'58"371).

Il pilota Suzuki è stato quindi il pilota più veloce in pista tra quelli che giravano per la prima volta quest'anno a Sepang, visto che sia Maverick (due giorni) che Aleix (mercoledì) avevano già guidato nello shakedown per i tester ed i rookie, oltre ad aver completato una giornata di test privati.

Con 72 giri, Rins è stato il pilota che ha girato di più oggi, avendo un sacco di nuove parti da testare, come spiegato dalla sua squadra.

"Onestamente abbiamo tante cose da testare, ma la maggior parte c'erano già al test di Jerez (a novembre). Il motore e il telaio c'erano già lì, qui hanno portato delle ali nuove, che non mi piacciono molto, siamo abbastanza indietro in questo senso", ha detto il pilota di Barcellona.

"Il motore va bene su una nuova pista dopo che mi era parso già buono a Jerez. Il telaio è simile, dobbiamo regolarlo. Il forcellone è diverso, non è andato troppo male, ma ci dobbiamo ancora lavorare, e l'elettronica deve essere messa a punto", ha aggiunto.

Nonostante queste tribolazioni, Rins è riuscito a fare un buon tempo sul giro.

"Abbiamo trovato un buon potenziale sul giro secco, ma è anche vero che ho fatto il tempo con il telaio dell'anno scorso e il nuovo motore, quindi è una buona notizia, sembra che il motore stia lavorando bene", ha detto il #42.

