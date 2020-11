Rins: "L'unica strategia che ho è dare del gas!"

Il pilota della Suzuki ha fatto molto bene nella doppietta di Aragon, con una vittoria ed un secondo posto. 45 punti che lo hanno riportato in lotta per il titolo, 32 punti alle spalle del leader e compagno di squadra Joan Mir.

"Mi sento bene, felice di essere qui, e fortunato a non avere il COVID. Non vedo l'ora di correre. Sembra che sarà un venerdì piovoso, quindi cercheremo di guidare bene, non commettere errori e arrivare a domenica il più preparati possibile. Dovrebbe essere bagnato domani, poi asciutto sabato e domenica, quindi sarà complicato perché dovremo andare un po' alla cieca" ha detto Rins oggi a Valencia.

A tre gare dalla fine, con 75 punti in palio, il pilota della Suzuki non vuole fare calcoli.

"Non ho fatto conti, l'unico numero che ho in mente sono i 75 punti che abbiamo davanti. Sono contento dei due podi che abbiamo fatto nelle ultime due gare, che ci permettono di continuare a lottare nella classifica generale".

"L'unica strategia che abbiamo, visto che non dipende da me, è quella di dare gas, salire sul podio e lottare. Non vedo l'ora di iniziare, più che nei GP precedenti. Non so se è perché siamo alla fine, o perché siamo in lotta uno con l'altro, quindi continueremo a lavorare come ad Aragon. Daremo il massimo e cercheremo di qualificarci bene sabato. Anche se siamo abituati a rimontare sia io che Joan (Mir), vi assicuro che non è facile".

Rins è sempre stato un pilota veloce sul bagnato, quindi questo potrebbe essere un vantaggio per lui questo fine settimana.

"Correre sotto alla pioggia è sempre una lotteria. Anche se ho fatto delle belle gare sul bagnato, preferisco guidare sull'asciutto, la moto mi piace di più. Può andare bene o male, si può sbagliare facilmente, quindi quello che si deve fare sul bagnato è guidare molto bene".

I casi di COVID o ad esso correlati, continuano ad affiorare nel paddock per la terza gara di fila.

"In linea di principio il mio approccio era di tornare a casa tra le due gare di Valencia, e non tra la seconda e quella di Portimao, viaggiando direttamente. Ma abbiamo ricevuto un'e-mail dall'IRTA che ci chiedeva di rimanere a Valencia, quindi lo farò. Siamo dentro alla bolla e continueremo così" ha spiegato un Rins che comunque non ha cambiato molto le sue abitudini.

"Onestamente, ho fatto come nelle settimane precedenti, non sono stato confinato in casa. Alla fine c'è bisogno di uscire per andare in palestra o portare i cani a fare una passeggia. L'unica differenza è che questa settimana ho fatto un test per vedere se ero ancora negativo prima di quello ufficiale".

"Basta guarda il caso di Lecuona che, a causa di un contatto, non sarà in grado di correre. Sia io che la mia squadra abbiamo cercato di essere più prudenti possibile ed ho semplicemente fatto un test da solo, per curiosità. C'è stato un Gran Premio che è stato duro, ho avuto l'influenza e mi era venuta la paranoia. Sono stato sveglio tutta la notte ad aspettare il test, ma alla fine era solo un raffreddore".