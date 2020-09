Rins: "La Yamaha passa meglio degli altri sulle buche"

Alex Rins ha concluso solo con il 13esimo tempo il venerdì di Misano, nonostante nel pomeriggio sia riuscito ad abbassare di un secondo il crono che aveva realizzato nella FP1. Il pilota della Suzuki si è concentrato a lavorare sulle gomme, visto che su questo tracciato sono addirittura quattro le mescole che ha portato la Michelin per l'anteriore.

"E' stata una giornata un po' complicata per trovare un buon setup. Ci siamo concentrati più sulle gomme che sulle sospensioni, trovando qualche problema a fermare la moto" ha detto Rins.

"Tuttavia, non sono preoccupato. Abbiamo fatto dei progressi e spero di avere un feeling migliore domani. Ora però dobbiamo cercare di frenare meglio la moto, soprattutto nel terzo settore".

Nonostante la GSX-RR sia una molto nota per la sua stabilità in curva, il catalano non è riuscito a trovare la chiave per sfruttarla.

"La Suzuki è una moto piuttosto stabile, ma abbiamo dei problemi nelle parti più veloci, perché la moto si muove molto. Dobbiamo provare a recuperare altrove, anche se ho la sensazione che la Yamaha passi meglio di tutti sulle buche" ha concluso il #42.