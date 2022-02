Rins: "Il circuito di Mandalika non è pronto per la gara"

Carica lettore audio

Il tracciato di Mandalika continua ad essere al centro delle polemiche dei piloti della MotoGP. La prima giornata di test del venerdì, infatti, è stata fermata per un’ora e mezza a causa della notevole quantità di fango accumulatasi sull’asfalto a seguito delle abbondanti piogge cadute la notte precedente ed i responsabili del circuito sono dovuti intervenire per effettuare i necessari lavori di pulizia.

Oggi la situazione, secondo alcuni piloti, è leggermente migliorata mentre altri hanno continuato a criticare il tracciato. Tra questi c’è Alex Rins che non è andato leggero nei commenti.

“Il circuito non è pronto per un gran premio” ha dichiarato il pilota della Suzuki al termine della seconda giornata di test.

“La prima cosa che chiederemo è di migliorare le condizioni dell’asfalto. Se dovranno girare per dieci ore che lo facciano!” ha suggerito lo spagnolo come soluzione per fare in modo che il tracciato sia pronto per la gara di MotoGP che si terrà tra cinque settimane.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Analizzando la giornata odierna, Rins ha chiuso con il tredicesimo tempo in 1’31’’884 dopo aver occupato le posizioni di vertice per tutto il giorno. Il pilota della Suzuki, però, non è riuscito a migliorare il suo crono nel finale di sessione quanto tutti hanno montato gomma nuova per provare il time attack.

“Non sono riuscito a sfruttare la mescola morbida perché ho visto alcune gocce d’acqua sulla mia visiera. Ad ogni modo sono soddisfatto per il passo” ha spiegato il catalano.

“Ci sono due o tre Ducati davanti a noi, quindi dobbiamo ancora migliorare la moto. Penso che in qualifica saremo più competitivi, ma forse non così tanto”.

Rins si è poi congedato affermando come i valori in campo, al momento, sembrano tutti equilibrati ma ha lanciato una indicazione su una moto che potrebbe stupire.

“Siamo tutti molto vicini, ma la Honda non sembra affatto male” ha dichiarato il pilota della Suzuki che ha poi ammesso la possibilità di dover restare fermo ai box domani se le condizioni meteo dovessero confermare le previsioni di pioggia.

“Se dovesse piovere non credo che scenderemo in pista” ha concluso lo spagnolo.