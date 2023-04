MotoGP | Rins si gode la vittoria, ma resta cauto: "Piedi per terra"

Carica lettore audio

Al suo terzo Gran Premio con la sua nuova squadra, la Honda LCR, Alex Rins è tornato alla forma con cui ha concluso la scorsa stagione con la Suzuki, quando ha vinto due delle ultime tre gare della stagione (Australia e Valencia), aggiungendo un doppio podio ad Austin, il suo circuito preferito senza dubbio, dove è l'unico pilota ad aver vinto in tutte e tre le categorie, e da oggi due volte in MotoGP con due marchi diversi.

Se sabato Rins ha dato un saggio di guida alla ruota di un imbattibile Pecco Bagnaia, questa domenica, con il doppio dei giri previsti (20) lo scenario sembrava essere lo stesso: il ducatista in testa e il pilota della Honda sulla sua ruota. Ma questa volta, a differenza di ieri, Rins è riuscito ad imporre un ritmo infernale e a rimanere incollato alla ruota posteriore di Bagnaia, spingendo così tanto che il campione del mondo è finito a terra.

A metà gara, Fabio Quartararo, un altro campione, e Luca Marini erano entrambi molto veloci, tanto che poi l'italiano ha passato il francese, ma non è riuscito a riprendere Rins, che ha mantenuto il ritmo fino all'ultimo giro per vincere con più di tre secondi, il suo più grande margine di tutta la gara.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È difficile dire cosa sia successo, ho faticato un po' in alcuni settori, ma nelle chicane ero al massimo e sono riuscito a prendere Pecco, sono molto contento e ancora di più di vincere su questo circuito, dove ho vinto in MotoGP e anche in Moto3 e Moto2, è stato fantastico", ha detto Rins a fine gara.

"Quando Pecco è partito e ha iniziato a spingere, l'unico posto dove stavo recuperando, spingendo come un matto, era nelle chicane. Quando è caduto, mi sono distratto un po' e ho pensato che se mi avessero preso ero fregato", ha confessato.

Rins era molto stanco sabato dopo lo sprint di 10 giri, ma sulla doppia distanza il catalano è sembrato stare meglio.

"Oggi sono più fresco rispetto alla fine dello sprint, dove ero molto più affaticato. Sono riuscito a mantenere la concentrazione e a commettere pochi errori, cosa che con il vento, che era cambiato rispetto a ieri, è stata facile".

Questa vittoria segnerà senza dubbio un prima e un dopo per la Honda e per il modo in cui tratta il suo pilota.

"Dobbiamo tenere i piedi per terra. È solo la nostra terza gara e a Jerez ripartiremo da zero", ha detto il pilota LCR.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images