Rins: "Devo sfruttare al massimo questa prima fila"

Le qualifiche andate in scena a Valencia, palcoscenico del GP d’Europa, sono state decisamente sorprendenti e tra i piloti che hanno stupito maggiormente c’è senza dubbio Alex Rins.

Lo spagnolo, infatti, ha chiuso il turno con un secondo tempo che gli è valso il miglior risultato in qualifica stagionale e stando a quanto dichiarato dal portacolori della Suzuki questo risultato è frutto sia di un miglioramento delle proprie condizioni fisiche che dalla necessità di prendersi qualche rischio quando ormai manca davvero poco al termine del campionato.

“Sono molto felice. Oggi sarebbe stato facile cadere e farsi male viste le condizioni della pista. C’era soltanto una traiettoria molto stretta dove l’asfalto era asciutto e sarebbe stato facile perdere aderenza con la gomma posteriore e finire per terra”.

“Dobbiamo approfittare di questa partenza dalla prima fila. La gara sarà un lotteria perché nessuno è riuscito a provare in condizioni di asciutto per tutto il weekend ed il livello di aderenza non sarà molto buono. Sarà una gara lunga, dovremo percorrere 27 giri. Sarà dura e non sarà facile”.

Rins, attualmente sesto in classifica generale, ha il maggior numero di punti da recuperare tra i piloti impegnati nella lotta per il titolo, e si è detto consapevole che la partenza dalla prima fila rappresenterà per lui un’occasione d'oro.

“Bisognerà dare il massimo, cercare di partire bene e capire che ritmo riuscirò ad avere. Fino al warm up non saprò quale sarà il passo degli altri o che pneumatici utilizzeranno”.

Lo spagnolo della Suzuki sembra trovarsi in un momento molto positivo ed appare decisamente determinato e soddisfatto della propria moto.

“Fisicamente inizio a sentirmi meglio, non ho praticamente più fastidi alla spalla. Riesco a guidare la moto come voglio e, finalmente, non è lei a portarmi a spasso. Mi sto godendo il momento. Mi sento molto bene in sella”.

Tra i piloti in lotta per il titolo è il suo compagno di team, Joan Mir, quello meglio piazzato in griglia. Rins ha voluto sottolineare la grande stagione che sta compiendo il suo vicino di box.

“Mir si sta dimostrando molto costante riuscendo ad andare a podio ad ogni gara. E’ un pilota giovane, ma ha una gran voglia di approfittare di questo momento”.