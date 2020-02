Rins contento: "Oggi abbiamo già potuto scartare 2 carene"

Alex Rins, pilota ufficiale della Suzuki, ha concluso la prima giornata di test invernali a Sepang con il terzo miglior tempo di giornata, staccato di poco più di 2 decimi dalle Yamaha del team Petronas affidate a Fabio Quartararo e a Franco Morbidelli.

Dopo aver presentato la moto e la nuova livrea della GSX-RR, Rins è stato in grado di provare le prime soluzioni aerodinamiche della moto 2020, che già monta un nuovo motore che dovrebbe consentire ai piloti Suzuki di competere maggiormente con le altre moto sui rettilinei.

"Sono soddisfatto di com'è andata la giornata", ha detto Rins una volta sventolata la bandiera a scacchi sulla pista malese di Sepang. "Abbiamo girato e siamo sembrati veloci. Ci siamo concentrati a provare le carene, con le nuove ali. La verità è che alcune soluzioni si sono rivelate migliori ri altre. Quelle migliori continueremo a usarle nei prossimi giorni".

"Abbiamo fatto tante prove aerodinamiche sulle carene e abbiamo provato altre componenti d'elettronica. Abbiamo avuto un piccolo problema di cablaggi, ma non so cosa di preciso. Sono contento perché tutto quello che abbiamo provato è andato bene e siamo riusciti a scartare 2 delle 3 carene che dovevamo provare".

Della nuova moto Rins è rimasto sorpreso in positivo dalla frenata: "Ho notato miglioramenti, anche sul fronte delle impennate in accelerazione. Per domani abbiamo in programma di provare nuovi elementi del telaio e speriamo che anche da questo punto di vista possano essere prove positive".

Per concludere, alla domanda sulle prestazioni del nuovo motore della Suzuki, se questo potesse essere considerato più competitivo sui rettilinei, Rins ha risposto: Un po', un po'".