Rins: "Anche in Qatar hanno funzionato le novità provate a Sepang"

Come già visto meno di due settimane fa ai test di Sepang, anche in Qatar Alex Rins ha dimostrato di essere uno dei piloti più costanti. Nonostante sia stato l’ultimo a scendere in pista, dopo quasi quattro ore, il catalano ha chiuso col miglior tempo.

Il pilota della Suzuki ha montato un set di gomme morbide negli ultimi minuti e ha fatto un giro veloce che lo ha portato in testa alla classifica0 togliendo questo privilegio al suo compagno di squadra, Joan Mir, per soli due millesimi.

“Negli ultimi minuti sono riuscito a realizzare il mio giro migliore. Sono contento perché tutto quello che abbiamo provato a Sepang sembra funzionare bene anche qui”.

Rins è sceso in pista con il nuovo telaio già testato in Malesia ed ha confermato il passo in avanti compiuto dalla GSX-RR questo inverno.

“Abbiamo provato molte cose e la giornata è andata molto bene. Useremo un nuovo telaio e domani lo confronteremo con quello vecchio. Il nuovo mi dà una sensazione migliore, ma non c'è un guadagno di tempo molto grande. Domani sarà una dura giornata di lavoro per escluderne uno”.

Il pilota della Suzuki, partito dalla prima fila solo una volta nel 2019, sta dimostrando di aver fatto un passo avanti anche per quanto riguarda il giro veloce.

“Sono riuscito a fare il mio miglior giro con temperatura e umidità basse. Penso che sia merito anche dei nuovi pneumatici. Il podio è raggiungibile”.