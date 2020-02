Repsol Honda MotoGP: inizia l'era "Marquez al quadrato"

L'attesa non potrà mai essere grande come lo scorso anno, quando la HRC aveva mostrato al mondo per la prima volta il "Dream Team" composto da Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Un esperimento fallito, che ha portato il maiorchino ad alzare bandiera bianca alla fine dello scorso campionato, imponendo alla Honda di cercare un sostituto.

Ma è proprio per questo che oggi gli occhi sono puntati su Jakarta, perché per la prima volta la HRC schiererà nella classe regina una squadra composta da due fratelli. Accanto al campione del mondo Marc Marquez è arrivato infatti il fratello Alex, a sua volta campione del mondo in carica della classe Moto2.

E quella di oggi in Indonesia era la prima uscita dei due piloti di Cervera con i colori Repsol, visto che Alex in tutte le uscite in sella alla RC213V aveva sfoggiato prima una carena nera e poi i colori HRC.

Dal palco, i piloti hanno parlato in maniera piuttosto chiara dei loro obiettivi: per Marc non può essere diverso da quello di dare l'assalto al suo nono titolo iridato, il settimo nella classe iridata, che gli permetterebbe di raggiungere Valentino Rossi nella storia del Motomondiale.

Molto più prudente il rookie Alex, nei giorni scorsi impegnato nello shakedown di Sepang, che per il momento ha detto solo di voler arrivare il più pronto possibile alla gara d'apertura in Qatar e poi continuare ad imparare per avvicinarsi ai migliori.

Per quanto riguarda la moto, la livrea è quella tradizionale con i colori Repsol, sulla quale appare sempre anche il logo Red Bull sulla parte bassa della carena e sul parafango anteriore. La cosa che si nota di più, dunque, è l'aerodinamica: si tratta di un pacchetto più simile a quello che aveva esordito nei test di Valencia rispetto a quello che era stato utilizzato nella passata stagione.

Per studiare la moto da più vicino, che è stata impossibile da ammirare nel suo intero durante la presentazione, ci sarà tempo anche nei test che andranno in scena nel fine settimana. La cosa più importante è che oggi è stato dato ufficialmente il via all'era "Marquez al quadrato".