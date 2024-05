Regolamento MotoGP 2027: BMW non ha avuto alcuna influenza

Motori da 850 cm³, nessun dispositivo per l'altezza di guida e meno libertà nell'area dell'aerodinamica: questo è più o meno il regolamento per la stagione 2027 della MotoGP, se le voci dal paddock sono veritiere. La "nuova” MotoGP potrebbe rappresentare un buon momento per i produttori interessati a salire a bordo.

BMW è un potenziale nuovo costruttore di MotoGP. L'azienda di Monaco di Baviera ha già espresso qualche desiderio in merito alla progettazione del nuovo regolamento? "No", chiarisce il direttore di BMW Motorsport Marc Bongers in un'intervista esclusiva a Motorsport.com, aggiungendo: "Non è nemmeno possibile". Secondo Bongers, lo statuto dell'associazione dei costruttori MSMA impedisce ai costruttori non attivamente rappresentati di esercitare un'influenza.

Perché BMW non ha (ancora) diritto di voto nell'associazione dei costruttori

"In passato, alcuni costruttori hanno avuto voce in capitolo su una nuova serie di regolamenti e poi si sono tirati indietro", afferma Bongers, spiegando il motivo per cui anche i costruttori interessati ad aderire non hanno voce in capitolo. "Si può partecipare ai round dell'MSMA se si fa una dichiarazione pubblica di intenti. Potete essere presenti, ma in questo caso non avete diritto di voto. Solo se si partecipa attivamente alla serie si ottiene il diritto di voto", spiega l'olandese.

Dalla stagione 2019, BMW è nuovamente nel Campionato Mondiale Superbike sul versante factory e quest'anno è una delle pretendenti al titolo grazie all'ingaggio di Toprak Razgatlioglu e ad alcune modifiche strutturali al progetto. Il CEO di BMW Motorcycle Markus Flasch ha chiarito ai media che la MotoGP è un problema e che il nuovo format a partire dal 2027 è un buon momento per essere coinvolti (alle dichiarazioni del nuovo CEO di BMW Motorcycle).

Negli ultimi anni, il divario tra i prototipi della MotoGP e le superbike è aumentato. Le nuove tecnologie, come i dispositivi per l'altezza di guida o le carenature con effetto suolo, sono responsabili di questo fenomeno.

Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Director Foto di: BMW AG

BMW non è in grado di esprimere desideri specifici

BMW non ha esperienza in questo settore. È stato quindi difficile fare richieste specifiche ai responsabili della MotoGP. "Ad essere onesti, al momento non abbiamo alcun contributo perché non partecipiamo. Solo nell'area del marketing potremmo esprimere dei desideri. Ma quando si tratta di tecnologia, bisogna conoscere bene l'argomento per poterlo giudicare correttamente", spiega Bongers.

In MotoGP, BMW può vantare molti anni di collaborazione con il detentore dei diritti Dorna, dato che la flotta di safety car è composta da veicoli BMW da molti anni. "Abbiamo un ottimo rapporto con questo paddock, compresa la Dorna", osserva Bongers, e attende con ansia le sfide che i costruttori dovranno affrontare nella classe regina.

"È uno sport motoristico al massimo livello prototipale. Ogni normativa pone delle sfide ai costruttori. Ma non diremmo che non parteciperemmo se, ad esempio, venissero vietati i dispositivi di altezza di marcia. Non è questo il caso", chiarisce Bongers.

Perché i nuovi regolamenti della MotoGP sono così importanti

Secondo Bongers, l'obiettivo principale è quello di migliorare tecnicamente la MotoGP e il Campionato Mondiale Superbike in modo da abbassare le velocità. "È un dato di fatto che molti circuiti non sono più progettati per le velocità che vengono raggiunte. Non parlo solo di velocità massima, ma anche di velocità in curva", spiega il manager BMW.

"Questo è il motivo principale dei nuovi regolamenti. L'obiettivo è quello di rendere le moto più lente. Ha senso ridurre la cilindrata e, con ogni probabilità, eliminare i dispositivi di altezza", afferma Bongers.