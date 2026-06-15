Razgatlioglu: "In SBK superavo sempre facilmente, in MotoGP sei solo uno spettatore"

Pur avendo vissuto in Ungheria quello che è stato finora il suo miglior weekend in MotoGP, Toprak Razgatlioglu rimane insoddisfatto. Undicesimo nel Gran Premio e con cinque punti in tasca, il pilota turco si è detto frustrato dalla sua situazione, in particolare dall'incapacità di superare le altre moto durante la gara e quindi di riuscire a staccarsi dai gruppi in cui si sente limitato.

"Non sono soddisfatto perché ho un buon ritmo, ma non ho corso da solo ed è questo il problema. Jack (Miller) ha avuto un po' di fortuna: dopo l'incidente al via, ha corso da solo per alcuni giri e ha mantenuto il suo ritmo. Io, invece, sono sempre rimasto nel gruppo", ha osservato il pilota del Prima Pramac Racing dopo la gara.

Se ha citato il suo compagno di squadra, è perché quest'ultimo è riuscito a cavarsela bene nonostante l'incidente alla prima curva e a rimanere a lungo in quarta posizione, per poi tagliare il traguardo con un ottavo posto piuttosto inaspettato, viste le attuali prestazioni della Yamaha. Razgatlioglu, dal canto suo, nonostante fosse balzato al decimo posto alla partenza, non è poi mai riuscito a trovare lo spazio per risalire la classifica.

Il tre volte campione del WorldSBK ha ammesso senza problemi di non aver sempre guidato in modo molto pulito. "Ho fatto del mio meglio, ma in gara ho spesso commesso errori perché la moto non si ferma. Prima della gara abbiamo modificato le regolazioni del freno motore, ma sembra che abbiamo commesso un errore", ha spiegato al microfono del sito ufficiale della MotoGP, lamentando i bloccaggi della ruota posteriore ai quali ha cercato di reagire come meglio poteva.

Soprattutto, non ha mai avuto davvero strada libera davanti a sé, almeno non per molto. Superato il primo terzo di gara, ha potuto contare brevemente su un vantaggio di due secondi sul pilota che lo precedeva, proprio a seguito di errori. Un vantaggio che ha rapidamente annullato, per poi scontrarsi nuovamente con un muro.

"In gara ho trovato il mio ritmo, ma il problema più grande è che quando raggiungo un gruppo non riesco a superare nessuno. In rettilineo, le altre moto sono molto veloci. Non sono mai abbastanza vicino per provare a sorpassare, seguo semplicemente i piloti e, se commettono un errore, allora è facile superarli. Ma anch'io a volte ho commesso degli errori durante la gara, dopodiché ho raggiunto di nuovo il gruppo e sono semplicemente rimasto dietro a tutti".

Toprak Razgatlioglu ammette di aver commesso alcuni errori in gara, dai quali però si è rapidamente ripreso. Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ciò che il pilota turco rimpiange soprattutto è la sua incapacità di attaccare, cosa che si potrebbe in parte attribuire alla tipologia della pista, ma non solo. Lui, che ha brillato al Balaton Park in SBK, era persino convinto di poter essere efficace nonostante una Yamaha poco brillante e gli pneumatici Michelin che continuano a lasciarlo perplesso.

"Mi piace il circuito", spiegava sabato. "La moto non aiuta molto, ma mi piace molto correre qui. L'unico problema è che è molto difficile sorpassare gli altri piloti perché la gomma anteriore è già al limite e, se si prova a frenare un po' più tardi, si finisce per bloccarla. È molto difficile. Ma in generale mi diverto, soprattutto nella chicane del T3".

Il giorno dopo, Razgatlioglu si lamentava di non essere riuscito ad esprimere appieno il suo talento. Dopo otto Gran Premi, bisogna ammettere che le sue sensazioni evolvono solo lentamente, lui che era così abituato a superare tutti gli ostacoli in SBK.

"In Superbike riuscivo sempre a sorpassare facilmente, ma in MotoGP sei solo uno spettatore", ha descritto così domenica, in modo piuttosto duro. "Se provi a frenare un po' più tardi, la gomma anteriore inizia a bloccarsi, non riesci a fermare la moto... È molto difficile".

"Sono molto arrabbiato in moto perché non faccio altro che guidare, seguire gli altri. Questo è molto difficile. Normalmente ho un buon ritmo, ma resto sempre in un gruppo, nell'impossibilità di superarli e di imporre poi il mio ritmo".

In sella alla Yamaha, Toprak Razgatlioglu lamenta le difficoltà che ha a frenare per entrare in curva, poi a uscirne efficacemente e la sua lentezza in rettilineo, che lo rendono un bersaglio semplice per i piloti dotati di altre moto.

"Quando correvo da solo, riuscivo facilmente a raggiungere il gruppo, ma poi mi limitavo a seguire. Dato che si perde molto tempo in rettilineo, è impossibile superare chiunque", si rammaricava . "Le KTM sembrano facili da raggiungere, ma il problema è che in rettilineo si perde molto. Poi, negli altri settori, ci si avvicina, ma in rettilineo si perde di nuovo. È molto difficile in gara."

"Ma va bene, è il mio weekend migliore. Ho finito all'11° posto, ma sembra che avrei potuto facilmente finire nella top 10. Avevo il ritmo per farlo, perché nell'ultimo giro ho fatto 1'39"6. Il gruppo di testa, le KTM e, a parte loro, solo Lecuona, credo, erano sull'1'39", gli altri sull'1'40". Ho il ritmo, ma da solo. Quando raggiungo un gruppo, corro con loro, lentamente, ma non riesco a superarli, ed è molto difficile".