Raul Fernandez e Gardner proveranno la KTM MotoGP nei test di Misano

I due piloti, che sono compagni di squadra con il team Ajo in Moto2, sono in competizione per il titolo nella categoria intermedia, e il prossimo anno saranno promossi insieme nel team Tech3 in MotoGP, nei posti lasciati liberi da Iker Lecuona e Danilo Petrucci.

La carovana del campionato si sposta ora dal circuito di Alcañiz a Misano, dove il prossimo fine settimana si terrà la prima di due gare sul circuito Marco Simoncelli.

Una volta completata la prossima tappa del calendario, i piloti della MotoGP si riuniranno per due giorni di test martedì e mercoledì dopo l'evento, prima di dirigersi negli Stati Uniti pochi giorni più tardi.

È allora che sia Gardner che Fernández godranno il loro primo assaggio di un prototipo MotoGP in vista della prossima stagione. Anche se Pablo Nieto ha confermato ad Aragon che VR46 spera di annunciare al più presto la firma di Marco Bezzecchi per il 2022, Ducati non ancora pianificato il suo debutto.

Al test di Misano parteciperà la maggior parte della griglia della MotoGP, così come i vari test team. Dani Pedrosa, che inizialmente era previsto che prendesse parte anche alla gara, ma che alla fine non lo farà, sarà presente alla due giorni.