Raul Fernandez debutterà in MotoGP con KTM Tech3 nel 2022

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, il pilota spagnolo farà ancora una volta squadra con Remy Gardner, suo attuale vicino nel garage del Team Ajo, per i prossimi due anni, ma in questo caso nel box di Hervé Poncharal. Questo significa che sia Danilo Petrucci che Iker Lecuona non rimarranno con la squadra francese.

Con l'arrivo di Fernández a Tech3 è stata risolta una delle questioni che hanno attirato maggiormente l'attenzione negli ultimi mesi.

Lo spagnolo, che nel suo primo anno nella classe di mezzo è secondo in classifica generale, 36 punti dietro Gardner, ha finora accumulato due vittorie e cinque podi.

Il suo enorme successo ha attirato l'attenzione di diverse squadre di MotoGP, in particolare il Sepang Racing Team (Petronas SRT), che lo ha messo in cima alla propria lista di candidati per sostituire Valentino Rossi nel caso in cui l'italiano decidesse di ritirarsi alla fine della stagione.

Dopo un braccio di ferro con KTM, che aveva pieno diritto a Fernandez - così come una clausola di rilascio di circa mezzo milione di euro - il 20enne ha scelto di rimanere legato al marchio austriaco.

Il direttore di SRT, Johan Stigefelt, ha detto a Motorsport.com al Sachsenring la scorsa settimana che la sua squadra non avrebbe interferito nel rapporto di Fernandez con KTM. "Se vuole venire, Raul dovrà prima risolvere la sua situazione", aveva concordato il dirigente svedese.

Potronas dovrà ora continuare la ricerca di un pilota per sostituire Rossi ed affiancare il confermato Franco Morbidelli. Alcuni dei nomi sul tavolo sono Xavi Vierge e Jake Dixon, entrambi membri della divisione Moto2 di SRT.

