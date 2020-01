Rainey: "Rossi è ancora in grado di vincere”

Valentino Rossi è in scadenza di contratto con Yamaha alla fine del 2020 e quella che sta per iniziare potrebbe essere la sua ultima stagione da pilota. Sportivamente parlando, il nove volte Campione del mondo ha affrontato numerosi problemi nel 2019, vedendosi anche superato in molte occasioni dai suoi compagni di marca.

Il pilota di Tavullia vanta 115 vittorie, ma non vince un Gran Premio dal 25 giugno 2017, quando si è imposto ad Assen con una gara magistrale. Da allora, è salito sul podio solamente nove volte, l’ultima ad aprile ad Austin.

Di fronte a questo scenario, complici anche le nuove generazioni che emergono, sorgono molti dubbi sulla capacità di Valentino Rossi di tornare a vincere. La leggenda del motociclismo Wayne Rainey però ha le idee chiare sul Dottore e a Motorsport.com dichiara: “Rossi ancora è in grado di vincere gare. Si prepara sempre per la domenica, non ha bisogno di essere il più veloce ogni volta che fa un test, una prova o una qualifica. La sua preparazione è totalmente concentrata sulla gara. Corre da moltissimo tempo e sa che l’unico giorno che conta è la domenica. Credo che ancora abbia le carte in regola per vincere gare”.

È ancora più lontano l’anno in cui ha conquistato il suo ultimo titolo mondiale. Lo scorso ottobre si è arrivati a 10 anni dall’ultima volta in cui è stato Campione del Mondo MotoGP. Valentino Rossi è stato sul punto di vincere la sua decima corona nel 2015, ma gli è sfuggita proprio in occasione dell’ultima e polemica gara. Questo decimo titolo sembra non voler arrivare in tasca del Dottore, che ha chiuso in seconda posizione nella classifica generale per ben tre volte dal 2014, senza mai riuscire ad andare oltre.

Rainey è convinto che Rossi potrà vincere gare, ma per quanto riguarda il mondiale? Lo statunitense, nonostante la grande fiducia che ripone in Valentino, crede che non possa più ambire al titolo: “Se potrà tornare a conquistare il titolo? È un compito molto difficile, perché ci sono molti piloti giovani che hanno moltissima fame”.