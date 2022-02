Rainey guiderà la sua 500 a Goodwood per la prima volta dopo l'incidente

Carica lettore audio

La leggenda statunitense, Wayne Rainey, ha subito un infortunio che gli ha cambiato la vita nel 1993, quando è caduto durante la gara di Misano della 500cc, rimediando una lesione spinale che ha messo fine alla sua carriera e lo ha paralizzato dalal vita in giù.

Rainey ha vinto tre titoli nella classe 500cc tra il 1990 ed il 1992 con la Yamaha, ed ha continuato a gestire una squadra per il marchio giapponese prima di ritirarsi negli Stati Uniti nel 1998.

Dal 2015 ha assunto la carica di presidente del MotoAmerica, contribuendo a ravvivare la scena dell'AMA Superbike negli Stati Uniti.

Rainey farà la sua prima apparizione al Festival of Speed nel mese giugno e guiderà una delle sue moto, che ovviamente sarà modificata in base alle sue esigenze, per la prima volta dall'incidente di Misano.

"Sono incredibilmente eccitato non solo di partecipare al mio primo Festival of Speed di Goodwood quest'estate, ma di guidare la mia Yamaha YZR500 del 1992 sulla famosa collina", ha detto Rainey.

"È un'opportunità che capita una sola volta nella vita e che non potevo lasciarmela sfuggire".

"Voglio ringraziare la Yamaha Motor Company per aver preparato la mia YZR500 del 1992 ed averla adattata per me, MotoAmerica per aver contribuito a far decollare l'intero progetto e The Duke of Richmond per aver reso tutto questo una realtà".

"Non vedo l'ora di incontrare i fan che arriveranno da tutto il mondo per il Goodwood Festival of Speed".

Wayne Rainey and Loris Capirossi, Yamaha Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il racing director della Yamaha, Lin Jarvis, ha aggiunto che non avrebbe mai immaginato che potesse essere possibile rivedere Rainey in sella alla YZR500 del 1992.

"Wayne Rainey è una vera leggenda del motociclismo che ha raggiunto tre titoli mondiali di 500cc con la Yamaha prima dell'incidente e dell'infortunio che hanno messo fine alla sua carriera".

"Il pensiero di Wayne in sella alla leggendaria YZR500 Factory del 1992 con cui ha vinto il suo ultimo campionato è qualcosa di veramente incredibile, che io stesso non avrei mai immaginato potesse essere possibile".

"So che significherà molto per Wayne, e sarà qualcosa di veramente speciale per tutti i fan a Goodwood e in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di poter aiutare Wayne a realizzare il suo sogno".

Rainey ha guidato una Yamaha stradale modificata a Willow Springs già nel 2019, realizzando il suo primo giro su una moto a 26 anni dal suo incidente.