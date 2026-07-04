Race of Champions Ducati: pole di Bulega con Bagnaia terzo e Marquez prudente

Il circuito di Misano Adriatico, sede della World Ducati Week di questo fine settimana, ha ospitato sabato pomeriggio, dalle 15:45, le qualifiche della Race of Champions, in cui si sono dati appuntamento i piloti Ducati in MotoGP (ad eccezione di quelli del team Gresini Racing, a riposo per infortunio), nel Mondiale SBK e di altre categorie motociclistiche, tutti in sella alla Ducati Panigale V4 Tricolore.

Nicolò Bulega, attuale leader e grande dominatore del Mondiale Superbike, ha conquistato la pole per la gara di domenica, facendo segnare il miglior tempo della sessione di 25 minuti, un 1'34"386 che è stato a soli tre secondi dal suo tempo nel weekend del WSBK.

Ha battuto per appena 68 millesimi Lorenzo Baldassarri, anche lui proveniente dalla Superbike, e la prima fila è stata completata da Pecco Bagnaia, quello che si è piazzato meglio di tutti tra i piloti della MotoGP, in quella che è la sua ultima World Ducati Week prima di approdare nel 2027 in Aprilia. Il #63, che è stato il vincitore delle ultime due edizioni della Race of Champions, era già a più di un decimo e mezzo dal tempo di Bulega, anche se pure lui ha rifilato più di due decimi al pilota che aprirà la seconda fila, l'italiano Yari Montella.

Per Marc Marquez è stata una giornata tranquilla, nella quale l'obiettivo principale, oltre a divertirsi, era non correre rischi eccessivi che potessero farlo ricadere e magari peggiorare le sue condizioni fisiche in ripresa. Il campione in carica della MotoGP si è qualificato 12° su una griglia di 16, e condividerà la quarta fila con il pilota della SBK asiatica Hafizh Syahrin (10º) e con Alvaro Bautista, 11º.

Per quanto riguarda gli altri piloti della MotoGP, Franco Morbidelli è sesto, davanti al suo compagno nel Team VR46, Fabio Di Giannantonio. Inoltre il collaudatore Michele Pirro si è qualificato 9°.

La gara della Race of Champions della World Ducati Week 2026 si potrà vedere in streaming qui su Motorsport.com, a partire dalle 12:30 di domenica 5 luglio.