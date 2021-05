Rabat non esclude di saltare Estoril SBK e correre al Mugello

Il mondiale Superbike inizierà il prossimo fine settimana a Motorland Aragon e Tito Rabat debutterà lì nelle derivate di serie con il team Barni. In questo momento però, lo spagnolo sostituisce Jorge Martin nel team Pramac in MotoGP, perché il giovane rookie si è fatto male a Portimao, e ha già corso a Jerez, replicando questo weekend a Le Mans.

Martin continua il suo recupero, ma al momento non è chiaro se potrà tornare al Gran Premio d’Italia, in programma fra due settimane. A questo proposito, nel sabato di Le Mans Motorsport.com ha chiesto a Rabat quale fosse la sua priorità se Martin non riuscisse a correre al Mugello. Il problema è che l’appuntamento toscano coincide proprio con il secondo round del mondiale Superbike, ad Estoril.

Quando gli è stata suggerita questa possibilità ha risposto: “La verità è che non lo so. Da lunedì mi concentrerò sulla Superbike, passerò a casa per vedere se potrò allenarmi qualche giorno con la moto. Mi concentro sul nuovo team e sulle gare in generale. Ogni volta che vado a un circuito do il 200%”.

Ma con la possibilità di forfait di Martin, Rabat non scarta l’idea di continuare a sostituire il connazionale. Scrollando le spalle, il catalano afferma: “Il Mugello coincide con una gara della Superbike, ma la cosa più logica sarebbe che io vada in Portogallo. In realtà non so cosa farò, se mi chiederanno di correre al Mugello o meno. Dovrò saperlo prima di prendere una decisione”.