Quartararo: "Yamaha mi mostra ogni anno un pdf di 10 pagine e non ne soddisfa 9,5"

La scorsa stagione, il francese è stato in grado di compensare le carenze della sua M1 durante la prima metà del campionato. A parte il suo indiscutibile talento, "El Diablo" ha resistito grazie all'incertezza che ha colpito la Ducati, fino a quando Pecco Bagnaia e gli ingegneri di Borgo Panigale hanno trovato la chiave che ha trasformato la Desmosedici GP22 in una moto quasi perfetta. Questo ha portato il pilota torinese a recuperare 91 punti su Quartararo, la più grande rimonta nella storia del Mondiale, per diventare campione del mondo a Valencia, l'ultima tappa del calendario.

La Yamaha si è concentrata sulla mancanza di velocità massima della moto, la sua principale debolezza nei confronti della Ducati, e i primi test invernali erano stati ottimistici in questo senso. Tuttavia, questa positività si è gradualmente trasformata in una verifica della realtà una volta iniziato il Campionato del Mondo.

Oltre a guadagnare meno velocità di quanto desiderato, la M1 2023 ha perso l'agilità che aveva sempre caratterizzato la moto di Iwata. Il quadro migliore per capire la situazione è la classifica generale, dove Quartararo è undicesimo e il suo compagno di squadra Franco Morbidelli dodicesimo. Messi insieme hanno conquistato solo un podio, quello ottenuto dal giovane di Nizza ad Austin. E visto come sono andate le cose in Gran Bretagna, al ritorno dalle vacanze, non c'è motivo di pensare che la dinamica possa cambiare drasticamente.

Morbidelli sa già che il prossimo anno sarà sostituito da Alex Rins, che condividerà il box con Quartararo. Resta da vedere, però, quale decisione prenderà il francese nei prossimi mesi, mentre il mercato inizia a muoversi verso il 2025. Dopo l'ultimo rinnovo, che scade nel dicembre 2024, il numero 20 ha esaurito la pazienza ed ammette di essere rimasto scottato dalla mancanza di credibilità che la Yamaha gli trasmette quando si tratta di mantenere le promesse.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il Campione del Mondo 2021 aspetterà di salire sulla moto che verrà inviata a Misano tra un mese per i test dopo il Gran Premio e che costituirà la base del prototipo della prossima stagione. Se quello che vedrà non lo convincerà, inizierà a cercare un'alternativa in vista del 2025.

"Al test di Misano voglio avere una prova. Hanno un mese di tempo. Sono tre anni che la Yamaha mi promette cose in un documento 'pdf' di dieci pagine, e poi nove pagine e mezzo non vengono soddisfatte", ha detto Quartararo a Motorsport.com a Silverstone lo scorso fine settimana.

"Quest'anno non volevo vedere quel 'pdf'. Non voglio vedere cose sulla carta, quello che voglio vedere è la moto a Misano, perché sarà il 95% della moto che correrà nel 2024. Lì vedremo se la Yamaha mi vuole davvero per il futuro", ha aggiunto il pilota, che non nasconde il desiderio di rimanere legato all'azienda che gli ha dato la possibilità di raggiungere la classe regina.

"La Yamaha è la priorità perché è il marchio che mi ha portato in MotoGP", ha detto. Mi fido della Yamaha e ho dato loro una possibilità, ma non ce ne sarà una seconda".

Qualche mese fa, Quartararo si è separato dal suo agente, Eric Mahé, e ha registrato la FQ20, la società incaricata di gestire i suoi contratti e sfruttare la sua immagine. Sarà questa società a negoziare con la Yamaha o con chi gli presenterà il progetto migliore per le prossime due stagioni.

"Ora mi sento molto più libero. Ho le persone a casa che si occupano dell'aspetto legale e finanziario. So cosa voglio, non voglio fare confusione. Sarà molto importante vedere cosa farà la Yamaha per il prossimo anno", avverte il pilota.