Quartararo vuole decidere prima dell'estate: "Dobbiamo studiare attentamente il mercato"

Non è più un segreto che Fabio Quartararo sta considerando un cambio di squadra per la prossima stagione. Anche se è stato corteggiato da Yamaha da quest'inverno per firmare un'estensione del contratto oltre il 2022, il campione del mondo in carica ha voluto prendere tempo per riflettere e lasciare che la concorrenza fornisse alcune risposte prima di prendere la sua decisione.

Ora sono passate quattro gare e la Casa di Iwata non è ancora riuscita a convincere il suo pilota che la stabilità sarebbe la scelta migliore per lui. Ha detto più volte che è aperto al cambiamento, guardando a ciò che la concorrenza potrebbe offrire, e c'è stata anche la speculazione negli ultimi giorni circa l'interesse di Honda nei suoi confronti.

"Non ho intenzione di dire che tutto è possibile, ma bisogna studiare attentamente il mercato", ha osservato il francese, che ha parlato ai media a Parigi martedì mattina come parte della presentazione del Gran Premio di Francia. "Naturalmente, so molto bene che il mio manager ha avuto delle discussioni. Avrò una conversazione con il mio manager quando sentirò che devo davvero decidere sul futuro".

"Non ho idea di quando si deciderà, ma so di essere in buone mani", ha continuato Fabio Quartararo, che insiste di non avere una vera scadenza. "Onestamente non lo so affatto. Non so nemmeno dove sto andando, ad essere onesti. Penso davvero al presente. So che il mio agente è molto bravo a curare il mio futuro e al momento ho solo una cosa in mente e cioè cercare di fare del mio meglio in questa stagione. Naturalmente il mio futuro sarà deciso tra molto, molto tempo - quanto tempo, non lo so. Penso che sarà prima dell'estate".

Il telaio Yamaha non è più superiore

Ciò che è evidente oggi è che dopo quattro anni con Yamaha, Quartararo dà l'impressione di aver fatto i conti con la M1, una moto la cui evoluzione è rimasta troppo limitata ai suoi occhi. Dopo una prima parte di campionato complicata, con l'Indonesia come unica boccata d'ossigeno, il pilota di Nizza sa già che dovrà fare affidamento su alcune piste molto specifiche per difendere al massimo le sue possibilità.

"Ricordo che qualche anno fa la gente diceva se era una pista Yamaha oppure no. Penso che sia soprattutto perché a quel tempo il telaio Yamaha era superiore alle altre marche, ma ora il telaio Yamaha non è superiore alle altre marche, è solo che siamo davvero inferiori in termini di motore", ha sottolineato. "Ora si può dire che ci sono circuiti Yamaha perché devono essere i circuiti con il minor numero di rettilinei".

"Ecco perché dovremo rimanere concentrati, non pensare troppo a quel motore e pensare solo a segnare più punti possibili quando sappiamo di avere grandi opportunità", ha sottolineato Quartararo, che crede di aver ottenuto il massimo dalle prime gare oltreoceano. "La costanza, penso che l'abbiamo. Purtroppo abbiamo la consistenza, ma non nelle posizioni giuste. Vedremo quale sarà la nostra posizione in Europa, ma in ogni caso penso che siamo riusciti a fare un buon lavoro, anche se purtroppo abbiamo fatto alcune piazzamenti che non mi piacciono affatto. In ogni caso, [ciò che conta] più che arrivare in Europa è arrivare in circuiti dove ci sono meno rettilinei e dove possiamo riuscire a competere con gli altri".

Non avendo mai nascosto la sua delusione per la mancanza di progressi della M1 in termini di velocità massima, il campione in carica sta comunque cercando di mantenere viva la speranza per la possibilità di ulteriori sviluppi durante la stagione, anche se il motore stesso è congelato. E ha intenzione di massimizzare qualsiasi opportunità sui circuiti meno critici.

"Spero che possiamo fare progressi perché la differenza è enorme e non è facile, davvero. Quando si gira da soli, fare il proprio ritmo è più o meno fattibile, ma appena si è in gruppo è complicato. Abbiamo uno stile di guida piuttosto particolare e non possiamo davvero mantenere lo stesso stile se siamo in gruppo o da soli. Questa è la difficoltà che abbiamo al momento, [oltre alla] velocità massima".

"Per ora, l'obiettivo è cercare di fare il meglio possibile. Sappiamo molto bene che ci manca la velocità, ma nell'ultima gara sono riuscito a togliermela dalla testa nei primi giri. Sapevo che, purtroppo, il motore non ci avrebbe aiutato. Ma per il momento è vero che siamo stati solo su circuiti con molti rettilinei, a parte l'Indonesia dove abbiamo fatto la pole sull'asciutto e avevamo il passo per vincere. Quindi non vedo l'ora di vedere [com'è] in piste dove ci sono un po' meno rettilinei, cercando di segnare più punti possibili lì, e limitando i danni in piste come Austin lo scorso fine settimana".