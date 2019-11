Quartararo: "Vedrò i dati di Viñales per capire dove perdo”

Fabio Quartararo ha iniziato il Gran Premio di Valencia come d’abitudine, ovvero dominando le prime libere. Si è ripetuto nel pomeriggio, con due giri veloci all’ultimo che lo hanno portato davanti a MAverick Viñales e Marc Marquez.

Tuttavia, i due spagnolo sono i piloti che sembrano avere un ritmo migliore. Il Campione in carica è rimasto a due decimi dalla vetta, firmando il suo tempo ad inizio FP2 e poi si è concentrato sulle prove delle gomme. Il pilota Yamaha invece ha accusato 148 millesimi dal francese del team Petronas.

Quartararo commenta: “Se posso andare rapido su un giro, non vado più lento. È il nostro punto forte, ce l’ho da quest’anno. Lo faccio senza pensare di conservare le gomme e posso farlo, tutto qua. Gli altri hanno un ritmo migliore in gara, perché corrono in MotoGP da cinque e sette anni, mentre io sono solo alla mia prima stagione”.

Però, El Diablo si vede molto lontano: “Dobbiamo lavorare sulla moto e pianificare la strategia per domani. Non siamo lontani, dobbiamo verificare qual è il problema e lavorarci. La squadra sa bene cosa deve fare, bisogna individuare il problema, perché ne ho molti all’ultimo settore. Vedrò i dati di Maverick per capire il suo ritmo e vedere dov’è che va più veloce di noi”.

Quartararo ammette che questo circuito inoltre non rientra fra i suoi preferiti: “In Moto2 non sono mai andato benissimo su questa pista ed in MotoGP è ancora più difficile. All’ultima curva non mi sento bene. Ho la sensazione che la moto non sia perfetta. Proveremo a fare un piccolo cambiamento e vedremo se potremo migliorare, specialmente in questo settore”.