Quartararo visita la sede Yamaha, è la prima uscita ufficiale

Bisognerà attendere ancora un po’ prima di vedere Fabio Quartararo in sella alla M1 del team Yamaha Factory. Una volta cancellati i test di Sepang, la prima occasione di girare i pista sarà il 6 marzo in Qatar, per i test pre-campionato. Ma il pilota francese ha già iniziato il lavoro in fabbrica e oggi ha fatto visita allo stabilimento Yamaha di Gerno di Lesmo.

Il francese si è recato oggi nella sede europea di Yamaha alle porte di Monza, a distanza di quasi un anno da quando è stato dato l’annuncio del suo passaggio al team ufficiale. Lo rende noto la stessa Casa di Iwata, che sui profili social ha pubblicato una foto che ritrae Fabio Quartararo, Lin Jarvis e Massimo Meregalli all’interno dello stabilimento.

Questa è dunque la prima uscita ufficiale di Quartararo, che veste i colori del team factory e ha iniziato già a lavorare in vista del 2021. Il pilota transalpino raccoglie così il testimone di Valentino Rossi, che invece prenderà il suo posto nel team Petronas. El Diablo è determinato a far bene, forte anche dell’esperienza maturata nel team satellite nei due anni precedenti. Se però Quartararo dovrà attendere prima di salire in sella, il suo compagno di squadra Maverick Vinales sarà a Jerez de la Frontera in questa settimana. lo spagnolo infatti prenderà parte ai test Superbike in programma il 20 e 21 gennaio e girerà sul tracciato andaluso con una Yamaha R1.