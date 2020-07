Quartararo: “Venerdì usato come test, mi sento forte e pronto”

Fabio Quartararo arriva al secondo appuntamento della stagione da leader del mondiale ed archivia la prima giornata del Gran Premio di Andalusia con ottime sensazioni, che aiutano nella speranza di replicare il risultato di domenica scorsa. Il francese del team Petronas Yamaha è solo 14esimo nella classifica combinata, ma non è preoccupato dalla posizione, è consapevole del tipo di lavoro che sta facendo ed è ottimista per il resto del fine settimana.

Il pilota Yamaha afferma di aver sfruttato il venerdì come test per poter arrivare ancora più pronto alla gara di domenica: “Il feeling è buono, abbiamo fatto dei test di elettronica sulla moto, abbiamo preso questa giornata come test, quindi non sono preoccupato della posizione. Mi sento bene con la moto e domani iniziamo a pensare più al time attack e fare qualche setup nelle FP4 per guadagnare qualcosa in più. Ad ogni modo mi sento forte e pronto. C’è parecchio vento, ma il grip era anche meglio della scorsa settimana, si vede dai giri, abbiamo fatto 38.1 con gomme usate. Nel complesso la giornata è stata positiva”.

Ciò di cui si parla molto in vista della gara è la scelta delle gomme, cruciale per ottenere un buon risultato soprattutto in condizioni di estremo caldo come quelle che i piloti hanno trovato a Jerez. Quartararo ha lavorato molto con la gomma media in questo venerdì spagnolo: “La media poteva essere la gomma per la gara? Non rimpiango di non averla usata, perché comunque ho vinto. In realtà questo era il momento di provarla, perché la scorsa settimana ho provato la media ma non mi sentivo a mio agio. Invece oggi il passo con le medie era ottimo”.

Sulla carta la lotta per le prime posizioni è ad appannaggio di Yamaha, che chiude il venerdì di libere con il miglior tempo di Vinales. Nonostante il dominio dello spagnolo, l’alfiere Petronas non è preoccupato: “Nelle FP2 è stato un po’ dietro di me. Ma in Yamaha possiamo vedere i dati degli altri piloti, tutti controlliamo i dati. Ma alla fine quando sei sulla stessa pista della settimana prima sai quali carte ti devi giocare, quindi si tratta solamente di pensare alle condizioni ed a ciò che succede, per esempio Maverick e Marc domenica avevano un passo migliore del mio. In gara è sempre diverso perché corriamo dopo la Moto2 e questo complica sempre un po’ le cose. Ma è sempre bello sentirsi a proprio agio sulla moto e sicuramente abbiamo un buon passo”.

Passo che cerca di sfruttare sin da subito, nella speranza di ottenere una buona partenza, cosa che non gli è riuscita domenica scorsa: “In tutte le sessioni ho fatto prove di partenza ottime con l’holeshot, solo in gara ho avuto la partenza peggiore del fine settimana. Ma tutti commettono errori, io l’ho fatto domenica in partenza, ma comunque è un dispositivo che funziona”.

