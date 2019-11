Quartararo: “Un anno fa ero 20esimo, ora sono leader”

Questo mercoledì sarà esattamente un anno dal debutto di Fabio Quartararo su una MotoGP, proprio sulla pista di Valencia. L’esordio del francese fu quello meno notato tra i piloti che passavano dalla Moto2 alla classe regina, perché chiuse in 23esima posizione, solo davanti alla KTM di Hafizh Syahrin e Miguel Oliveira.

In quel test però si erano fatte notare l’affidabilità e la capacità di migliorarsi da parte del pilota di Nizza. Già il secondo giorno abbassò i tempi di quasi due secondi e rimase ad 1.3 secondi dal riferimento di Maverick Viñales, il più veloce di allora.

Un anno dopo, resta ben poco di quel ragazzo di 19 anni. Dopo dodici mesi non ha smesso di crescere e nella prima presa di contatto con il 2020 è stato il più rapido: “È stata una giornata positiva, abbiamo dimostrato di poter avere ritmo. L’anno scorso in questo test ero 20esimo, ora sono in testa”.

Se un anno fa l’obiettivo era adattarsi alla moto, oggi Quartararo è un vero pilota di MotoGP, in grado di lottare per qualsiasi cosa. Durante la giornata odierna ha provato diverse novità: “Abbiamo provato nuove componenti aerodinamiche ed alcune cose di telaio, oltre al forcellone in carbonio. Le sensazioni sono buone, ma perdiamo prestazione rispetto a quello di alluminio”.

Anche se al momento Quartararo non dispone della moto 2020, Yamaha ne fornirà una del 2020: “Non vedo l’ora di provare il nuovo motore, perché è quello che ci manca davvero. Spero di provarlo quanto prima, già dal prossimo test della prossima settimana a Jerez”.

Al contrario di un anno fa, in cui nei due giorni di test non è caduto mai, il pilota transalpino è stato protagonista di una scivolata, fortunatamente senza conseguenze: “Ho frenato un po’ più forte nell’inclinazione e sono caduto. Mi fa solo male un po’ la parte sinistra delle costole”.