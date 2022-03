Quartararo: “Termas non la mia pista migliore, ma partiamo tutti alla pari”

Carica lettore audio

Si avvicina il weekend del Gran Premio dell’Argentina, il più difficile della stagione secondo le previsioni di Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica torna sulla pista di Termas de Rio Hondo dopo due anni dall’ultima volta e con una situazione totalmente diversa da allora. Tuttavia, in Sudamerica il pilota Yamaha arriva da inseguitore dopo un inverno difficile in sella alla M1 e un 2022 ancora a quota zero vittorie.

Come aveva già annunciato Quartararo al termine della gara di Mandalika, Termas non sarà una pista facile per la moto della Casa di Iwata, ma la voglia di raccogliere il miglior risultato possibile non manca. Il pilota di Nizza infatti sostiene di essersi sentito meglio con la moto, nonostante le difficoltà di un weekend bagnato in cui comunque ha conquistato un’ottima seconda posizione che lo porta a tre lunghezze dal leader Enea Bastianini.

L’obiettivo è sicuramente quello di continuare a migliorare e confermare anche in Argentina gli step visti in Indonesia. Centrare il primo successo stagionale sarebbe l’ideale, se le condizioni lo dovessero permettere. Ad ogni modo, trovarsi a lottare nelle posizioni di vertice garantirebbe una certa continuità al pilota Yamaha, che però avverte; a Termas saranno tutti nelle stesse condizioni.

“È bello tornare sulla pista di Termas”, afferma il campione del mondo in carica. “Nessuno di noi ci guida dal 2019, quindi significa che partiremo tutti dallo stesso punto. Personalmente, non è la mia pista migliore, ma penso che possiamo fare un buon lavoro. In Indonesia mi sono sentito un po’ meglio con la moto, abbiamo provato qualcosa di nuovo e ha portato frutto. Sono curioso di vedere se sarà la stessa cosa anche in Argentina”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli arriva in Argentina con ottimismo, forte del buon risultato ottenuto a Mandalika due settimane fa. Partito dalla 14esima casella, è riuscito a passare sotto la bandiera a scacchi in settima posizione, chiudendo con grande soddisfazione un fine settimana iniziato in salita. Ora è il turno di Termas de Rio Hondo, dove nel 2017 ha conquistato un successo in Moto2. A due anni di distanza dall’ultima edizione, il pilota Yamaha è pronto ad affrontare di nuovo le curve del tracciato.

“Considerando la mia posizione di partenza della scorsa gara, abbiamo fatto un buon lavoro in condizioni molto difficili. La mia squadra ed io stiamo acquisendo sempre più esperienza insieme e questo si trasforma in gare migliori anche quando le circostanze non sono a nostro favore. È bello che riusciamo a tornare a Termas de Rio Hondo dopo tanto tempo. Il feeling con la moto era buono a Mandalika, spero di avere lo stesso feeling anche questo fine settimana”, afferma Morbidelli.