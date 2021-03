Quartararo soddisfatto: “Le mie sensazioni sono migliorate molto”

Fabio Quartararo ha concluso il suo secondo giorno di test a Losail molto più soddisfatto di quanto non fosse sabato sera. Nonostante le vesciche sulle mani, il suo sorriso rifletteva le sensazioni che aveva ritrovato dopo un inizio di 2021 un po’ complicato. I suoi tempi non si sono sbagliati: ha guadagnato 1”7 secondi rispetto a ieri ed è stato l'unico a scendere sotto l'1'54, prendendo il comando con un crono di 1'53"940, a cinque decimi e mezzo di secondo dal record della pista.

“Penso che abbiamo commesso qualche errore ieri", ha ammesso il francese, rassicurato nel vedere che le sue prestazioni di domenica sono migliorate progressivamente con le nuove gomme montate sulla sua M1. Era anche più a suo agio e meglio in grado di valutare le nuove caratteristiche del suo programma di test, tra cui un nuovo telaio, che ha usato nel suo miglior giro. È stato valutato anche un forcellone in carbonio, anche se è stato più veloce con l'altro modello in alluminio. Dopo i suoi 468 km sulla pista del Qatar in due giorni, afferma di essere già impaziente di tornare in pista mercoledì, in occasione della seconda sessione di test.

Siete stati in grado di valutare meglio il pacchetto 2021 oggi?

“Oggi, le mie sensazioni erano decisamente migliori. È ancora difficile valutarlo, perché non abbiamo mantenuto lo stesso pacchetto di ieri, abbiamo provato un sacco di cose, tra cui un forcellone in carbonio. Quindi non è stato facile fare un commento chiaro sul telaio 2021. Per quanto riguarda il forcellone, dobbiamo ancora vedere. Il mio feeling non era dei migliori oggi, ma dobbiamo testarla meglio in tutte le condizioni. Lo testeremo di nuovo tra due giorni. Comunque, il feedback è buono. Ho fatto ottimi tempi sul giro, avevo un ottimo ritmo. La moto è fantastica, di sicuro, ma dovremo vedere, perché l'anno scorso siamo stati anche veloci qui con la moto 2020. Dobbiamo valutare questi due giorni. Sarà davvero bello guardare i dati con la squadra e vedere quale direzione prendere”.

Il nuovo telaio sembra molto simile a quello del 2019, di cui sei stato davvero soddisfatto. Avete la stessa sensazione con questo?

“Non mi dà ancora le stesse sensazioni di quello del 2019, spero che arrivino! Ci stiamo lavorando e penso che sia molto importante perché il telaio 2019 era semplicemente incredibile. Siamo sulla strada giusta. Vogliamo andare in questa direzione perché era chiaramente il miglior compromesso. In termini di sensazioni, non è la stessa cosa, ma abbiamo ancora tre giorni per migliorare il feeling e avvicinarci il più possibile al telaio 2019”.

Sembra che Aleix Espargaró, Maverick Viñales e tu siate quelli che hanno impostato il miglior ritmo oggi. È un buon indicatore?

“Non credo che sia un indicatore, perché non ci siamo nemmeno concentrati sul ritmo. Ogni volta che scendiamo in pista, proviamo qualcosa, non abbiamo mai la stessa moto”.

È stato il tuo secondo giorno come pilota ufficiale. Che differenza fa?

“Mi sento bene. Prima di iniziare la stagione, me lo sono tenuto per me, ma ho pensato ‘Wow! Questo è un lavoro con un sacco di responsabilità!’ Non ero stressato o sotto pressione, ma un po' spaventato, e alla fine è fantastico dire quali decisioni dobbiamo prendere, in che direzione dobbiamo andare. Faccio questo lavoro con Maverick, ovviamente, ma mi piace dare un feedback. Penso che durante questi due giorni ho fatto ottimi commenti sulle mie sensazioni, sul nuovo telaio o sul forcellone che abbiamo provato. Sono stato in grado di fare commenti chiari, quindi sono felice e mi piace”.

Pensi che la gerarchia potrebbe cambiare rispetto all'anno scorso o puoi immaginare gli stessi piloti in lotta?

“Onestamente è impossibile dirlo, sono solo test e non sappiamo chi sta facendo più o meno test. Tutto quello che posso dire è che oggi abbiamo testato un sacco di cose, non ci siamo davvero concentrati sul nostro ritmo, solo provando cose e cercando di essere intelligenti e dare buoni feedback. Penso che sarà molto importante prendere le decisioni giuste per la stagione”.

