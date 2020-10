Quartararo senza motori nuovi per gli ultimi 6 GP dell'anno

Ogni domenica dei weekend di gara, la FIM diffonde i dati sull'utilizzo dei motori da parte di ogni pilota della griglia della MotoGP. Durante il Gran Premio di Catalogna si è saputo che Valentino Rossi, che aveva già perso uno dei suoi propulsori per il guasto al GP di Spagna, aveva montato il suo quinto ed ultimo motore durante la FP4 di Barcellona.

Non è stato però riportato che il suo compagno di marchio e leader del Mondiale, Fabio Quartararo, abbia a sua volta montato il suo quinto ed ultimo motore dell'anno.

In particolare, Quartararo ha usato per la prima volta questo motore nella FP3, poi anche in FP4, Q2, Warm-Up e gara. Questo vuol dire che tutti i propulsori presenti nel suo box ormai hanno un certo chilometraggio.

A differenza di Rossi, che ha solo quattro motori (tutti usati), il francese ne ha ancora cinque a disposizione, essendo l'unico pilota della Yamaha che per il momento non ne ha dovuto rimuovere nessuno dall'allocazione.

Allocazione motori Fabio Quartararo 2020

Oltre a Rossi, che ha rotto il motore nella gara del GP di Spagna, Franco Morbidelli ha perso uno dei suoi motori nella gara del GP d'Andalusia, mentre Maverick Vinales ha dovuto rimuovere un'unità durante il primo fine settimana a Jerez, quando è stato rilevato un malfunzionamento durante la FP3. In tutti e tre i casi, la colpa è stata attribuita al caldo dell'Andalusia, visto che poi non si sono presentate ulteriori difficoltà.

La Yamaha, dunque, affronterà le ultime sei gare dell'anno senza che nessuno dei suoi piloti abbia un motore nuovo, con l'aggravante che Quartararo e Vinales sono entrambi in corsa per il titolo.

Il grande rivale Joan Mir, deve invece ancora montare il quinto motore della sua Suzuki e con la quarta unità ha disputato solamente 10 sessioni.