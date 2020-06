Quartararo: “Prima di Marquez, nessuno si allenava così tanto”

Fabio Quartararo disputerà la sua seconda stagione in MotoGP nel 2020, dopo essere stato il pilota rivelazione dello scorso anno. Il francese ha chiuso in quinta posizione nella classifica generale, dopo sette podi (cinque secondi posti), una pole position (a Jerez) e due giri veloci (in Qatar e a Jerez).

Questi risultati lo hanno reso il rookie del 2019 senza rivali. Inoltre, gli è stata assicurata la promozione al team ufficiale Yamaha per il 2021, mentre nel 2020 correrà con componenti ufficiali sulla M1 del team Petronas.

Al di là dei numeri, le sensazioni trasmesse dal pilota transalpino sono state incredibili, tanto da mettere in discussione il dominio di Marc Márquez in un paio di occasioni, a Misano ed in Thailandia. Pur avendo perso entrambi i duelli con il campione del mondo in carica, Quartararo è convinto di poter tornare a giocarsi la vittoria con il pilota Honda molto presto.

Con i suoi 21 anni, è il secondo pilota più giovane della griglia, più grande solo di Iker Lecuona. Per la sua gioventù e condizione fisica, il francese è uno dei piloti più resistenti del momento, ma questa non è una capacità acquisita per caso, si tratta di un lavoro di molti anni.

In questo senso, Quartararo non ha nessun timore nel riconoscere che il suo punto di riferimento è proprio Marquez che, a suo dire, ha alzato il livello della preparazione per la MotoGP da quando è arrivato, nel 2013.

In un’intervista esclusiva con Motorsport.com, il pilota Yamaha Petronas commenta: “Il livello di pretese negli allenamenti che si fanno ora nel mondiale è stato stabilito da Marc, che ha alzato l’asticella. Sia in Moto3 sia in Moto2 sia in MotoGP”.

“Prima che Marquez debuttasse nel 2013, nessuno si allenava come adesso. Marc ha vinto le prime dieci gare del 2014 e vedevamo come continuava ad allenarsi duramente. Allora tutti hanno avuto uno scatto. Io lo vedevo quando correvo in Moto3 e questo mi ha motivato ancora di più. Ho iniziato a fare dirt track due anni fa perché lo faceva Marc ed è uno degli allenamenti migliori che ci siano”.

Così come gli altri piloti, anche Quartararo ha dovuto adattare la sua routine alle esigenze imposte dalla quarantena e questo, secondo lui, farà sì che arrivi al primo appuntamento a Jerez il 19 luglio più forte che mai. Avrà voglia di lottare e probabilmente anche di rivincita.

