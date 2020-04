Quartararo: pazza idea Petronas, ma Meregalli mette un freno

I motori sono spenti, ma la MotoGP offre sempre qualche spunto di discussione. Appena qualche giorno fa, Carmelo Ezpeleta ha ipotizzato che addirittura possa non esserci una stagione 2020 se non si riuscirà a dare un freno alla pandemia del Coronavirus.

Una possibilità che ha acceso una lampadina nella testa di Razlan Razali, grande capo della Yamaha Petronas, che a quel punto vorrebbe provare a tenersi stretto Fabio Quartararo anche per il 2021, nonostante l'astro nascente francese abbia già firmato un contratto con il Factory Team della Casa di Iwata.

"Nel caso che il Motomondiale dovesse saltare del tutto, suppongo che nel 2021 tutti torneranno all'accordo del 2020. Insisteremo e lotteremo per Fabio per essere con noi nel suo ultimo anno con il team" ha detto Razali in un'intervista di un paio di giorni fa.

Un messaggio che è già arrivato alle orecchie della Yamaha, ma che non sembra aver trovato condivisione all'interno della squadra ufficiale, stando almeno alle parole del team manager Massimo Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ho letto anche io, non voglio dire che sia un'idea priva di senso ma se la stagione 2020 va a finire così, la 2021 partirà come è stato scritta che debba partire" ha spiegato Meregalli. Quando poi gli è stato chiesto se il suo fosse un riferimento al contratto già firmato da "El Diablo", ha aggiunto: "Esattamente".

Anche perché bisognerà capire se Valentino Rossi avrà ancora voglia di proseguire la sua avventura in MotoGP o meno, visto che rischia di avere a disposizione davvero poche gare per decidere.

"Spero che si inizi a correre il prima possibile, in modo che anche lui abbia tempo di decidere. Se deve decidere in base a quella che è la sua passione, mi viene da dire che ci riproverà sicuramente anche il prossimo anno. È una decisione che spetta a lui, ma che sicuramente non sarà facile".

Intanto, se deciderà di continuare, il "Dottore" dovrà cominciare a parlare proprio con Petronas, ma anche su questa questione Razali ha mandato un messaggio piuttosto particolare.

"Sappiamo tutti di Valentino Rossi o Jorge Lorenzo che vogliono unirsi al team senza discutere formalmente con noi, ma per noi il nostro obiettivo è di far crescere giovani piloti".

Pure qui però Meregalli ha ribadito che la Yamaha è pronta ad assecondare la decisione di Rossi, qualunque essa sia: "È una questione che riguarda Petronas, noi come Yamaha siamo pronti a qualsiasi decisione che Vale prenderà".