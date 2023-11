Quartararo: “Non mi aspetto un gran cambiamento al motore a Valencia”

La Yamaha ha presentato il primo prototipo del motore 2024 in occasione dei test di Misano a settembre, anche se Fabio Quartararo non si è dimostrato entusiasta. In quell'occasione ha dichiarato che si aspettava molto di più di quanto gli fosse stato proposto, soprattutto in termini di potenza, mentre il team ha smentito questa affermazione e ha fatto notare che il test si è svolto come previsto.

Il motore 2024 della Yamaha è stato sviluppato dall'ex responsabile dei motori della Formula 1 Luca Marmorini, che era presente al test di Misano. Il mese scorso il marchio giapponese ha dichiarato di avere in cantiere altri due motori in vista della stagione 2024, anche se a Quartararo è stato detto di non aspettarsi molto dalla versione che proverà a Valencia.

"Al momento non ho ancora parlato con loro", ha detto nel giovedì del Gran Premio della Malesia quando gli è stato chiesto cosa sperava di vedere dal motore nei test di Valencia. "Mi hanno detto di non aspettarmi grandi cambiamenti per Valencia. Ma di solito il grande passo sarà qui a Sepang a febbraio. Quindi, a Valencia non so cosa aspettarmi e se ci sarà qualcosa di nuovo”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Quartararo si trova attualmente al nono posto nella classifica della MotoGP e si appresta ad iniziare l'ultima tripletta della stagione. Nell’ultima gara disputata, a Buriram, ha ottenuto il quinto posto, mentre due settimane prima ha chiuso il Gran Premio d'Indonesia sul podio.

Il francese, che è stato terzo nel GP della Malesia dello scorso anno, ha dichiarato che ripetere le prestazioni avute in Thailandia "sarebbe fantastico" per lui quando gli è stato chiesto quali fossero le sue aspettative per il prossimo fine settimana. "Non lo so, ma almeno cercare di essere nella top 10 venerdì", ha detto. "Questo è di gran lunga l'obiettivo principale. E poi più o meno il ritmo è sempre buono”.

"Quindi, questo sarà il mio obiettivo principale, cercare di essere nella Q2 da venerdì. Per me, una gara come quella in Thailandia sarebbe fantastica, un sesto, settimo posto su questo tipo di pista sarebbe fantastico", ha concluso El Diablo.