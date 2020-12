Quartararo: "Non avrei voluto dire di aver vinto senza Marc"

Il francese ha fatto il suo debutto nella classe regina nel 2019, diventando uno dei grandi agitatori di una stagione in cui però non è riuscito a vincere neppure una sola gara. Una situazione che ha corretto in maniera spettacolare all'inizio del 2020, vincendo con assoluta autorevolezza i primi due Gran Premi dell'anno, disputati a Jerez.

Due vittorie che lo avevano collocato come grande favorito per il titolo in una stagione breve, ma soprattutto atipica per l'assenza del dominatore degli ultimi anni: un infortunio ha infatti costretto Marc Marquez a restare a guardare.

Un'assenza di cui Quartararo non ha saputo approfittare: dopo aver vinto le prime due gare, ha aggiunto solo un'altra affermazione a Barcellona nelle 12 gare rimanenti, senza riuscire a salire neppure un'altra volta sul podio.

La mancanza di costanza del francese si contrapponeva alla forza del pilota della Suzuki, Joan Mir, che nonostante abbia vinto una sola gara in tutta la stagione è riuscito a salire regolarmente sul podio o a stare nelle posizioni vicine. E Mir invece ha saputo sfruttare questo anno senza Marquez per conquistare il titolo.

"Anche se dicono che questo era un anno in cui bisognava vincere, io non la penso così. Soprattutto perché non avrei voluto dire che ho vinto il campionato senza Marquez", ha detto il pilota di Nizza in un'intervista rilasciata a L'Equipe.

"Ovviamente, se avessi potuto vincere il titolo, lo avrei fatto. Ma sarebbe meraviglioso conquistarlo con Marc in pista. E' un grande esempio da seguire", ha detto Fabio, che dopo la gara di Brno era in testa al campionato con 17 punti di margine sul secondo (Maverick Vinales) e 48 su Mir, che alla fine lo ha preceduto di ben 44 lunghezze.

"E' molto importante per me che torni. Marquez mi ha insegnato molte cose. Quando lui è lì, si sente che il campionato assume un'altra dimensione. Voglio vincere il titolo quando Marquez ci sarà, in una stagione normale", ha detto, ponendosi un obiettivo ambizioso per il suo passaggio nella squadra ufficiale Yamaha nella prossima stagione.

L'argomentazione del 21enne può suggerire che vincere il Mondiale senza l'infortunato Marquez ha meno merito o valore e che tutte le circostanze che circondano la stagione 2020 l'hanno resa qualcosa meno di una stagione "normale".

"Forse avremmo potuto vincere se la moto si fosse comportata normalmente per tutta la stagione. Quando guardo le gare di Jerez o quella di Barcellona mi dimentico di quanto sia stato mediocre il resto della stagione. Ho avuto alcuni momento buoni ed alcuni molto difficile", ha detto il nativo della Costa Azzurra, che ha concluso il campionato all'ottavo posto.