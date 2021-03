Quartararo: "Mi piace la responsabilità del team factory"

Per Fabio Quartararo quello di ieri è stato un po' come il primo giorno di scuola. Per la prima volta, il pilota francese si è ritrovato a vestire a tutti gli effetti i panni del pilota ufficiale Yamaha in MotoGP.

Una bella responsabilità, che però "El Diablo" ha dato la sensazione di apprezzare. E poco importa se non è andato oltre al 15esimo tempo, perché l'obiettivo di questa prima uscita in Qatar era soprattutto quello di riprendere il ritmo, senza pensare troppo alle prestazioni o alle novità da provare.

"Nel complesso è stata una buona giornata, ma devo dire davvero faticosa. Il passaggio dalla R1 che ho utilizzato durante l'inverno per allenarmi alla M1 mi ha fatto sentire un po' perso. Verso la fine della sessione mi sono sentito più a mio agio sulla moto, ma so di dover migliorare nei prossimi giorni", ha riassunto Fabio a fine giornata per tracciare un bilancio.

Inevitabilmente, gli è stato domandato di fare un raffronto tra il lavoro nel team Petronas ed in quello factory: "Oggi ho notato che nel box lavorano un po' più di persone rispetto a quello di Petronas. Essere un pilota ufficiale mi porta più responsabilità, ma devo dire che mi piace molto questa cosa".

Non si è dilungato troppo poi riguardo alle novità che la Casa di Iwata aveva portato per questa prima presa di contatto, perché prima di dare un giudizio vuole riprovarle spingendo con più convinzione in sella alla sua M1.

"Abbiamo provato il nuovo telaio, ma io sinceramente ho utilizzato questa giornata per riprendere il feeling con la M1. Non ho spinto al 100%, quindi per ora non ho dato dei commenti chiari sul materiale che hanno introdotto. Spero di poter capire meglio la moto nella giornata di domani (oggi, ndr)", ha concluso.

