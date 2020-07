Quartararo: “Lavoro per lottare di più con Marquez nel 2020”

Fabio Quartararo è stato uno dei grandi protagonisti della stagione 2019, anno del suo debutto in MotoGP in cui ha conquistato sette podi e cinque pole position, diventando il miglior rookie dell’anno. Il rendimento del francese ha portato Yamaha ad offrirgli un posto nel team ufficiale a partire dal 2021, in sostituzione di Valentino Rossi. Nel 2020 inoltre correrà con la M1 aggiornata.

Quartararo è anche arrivato a lottare per la vittoria con Marc Marquez in più di un’occasione, ma è stato sempre sconfitto dallo spagnolo. Ma El Diablo ha mostrato una grande regolarità ed affidabilità, accumulando solo sei cadute in tutta la stagione e chiudendo senza punti una gara solamente cinque volte. Tuttavia, Marquez si è reso protagonista di una stagione mostruosa, in cui ha avuto un solo ritiro e non è mai andato oltre la seconda posizione, e questo ha eclissato tutti i suoi rivali. Ora però, con un anno in più di esperienza e con del materiale ufficiale, Quartararo spera di fare il salto di qualità prima di approdare al team Factory.

“Lo scorso anno ho avuto l’opportunità di vincere – afferma il francese a motogp.com – ma sinceramente Marquez ha disputato una stagione incredibile, fra le migliori in MotoGP. il suo peggior risultato è stato un secondo posto. Quest’anno spero di poter lottare di più con Marc e stiamo lavorando per questo”.

Lo stesso Marquez ha già segnalato il pilota d’oltralpe come uno dei rivali per il titolo e Quartararo non scarta questa ipotesi, in un 2020 decisamente atipico: “Perché la nostra prima occasione di conquistare il titolo non potrebbe essere quest’anno? Abbiamo una moto di fabbrica ed un grande team”.

Per riuscirci, Quartararo si è preparato duramente dal punto di vista fisico durante il lockdown e si mostra pronto all’inizio della stagione, che partirà fra meno di tre settimane a Jerez de la Frontera: “Siamo nel mese delle gare, sto bene. Mi sento in forma. Durante la quarantena mi sono allenato in casa, è stato molto difficile. Ho fatto molto cardio e ho migliorato la condizione fisica. Mi sento molto meglio che prima dello stop. Star bene fisicamente sarà importante, se consideriamo il calendario che avremo quest’anno”.