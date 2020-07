Quartararo: “Il momento più bello della mia vita!”

Fabio Quartararo sta vivendo un sogno. Dopo aver conquistato la settima pole position della carriera, l’obiettivo era vincere la sua prima gara in MotoGP ed arrivava alla gara forte del fatto che era il francese con il maggior numero di pole nella classe regina del mondiale.

Questo significava vincere a tutti i costi per concretizzare l’ottimo risultato del sabato e per rifarsi dalle mancate vittorie dello scorso anno. Allo spegnersi del semaforo è stato autore una partenza prudente che lo ha visto arretrare fino alla quarta posizione, ma poi è riuscito a recuperare terreno. Al nono giro si è portato al comando della gara e non ha più lasciato la prima posizione. Diciassette giri dopo, ha tagliato il traguardo davanti a tutti, diventando il primo francese a vincere una gara dopo l’ultimo successo ottenuto da Regis Laconi nel 1999 a Valencia.

Non c’era il pubblico a Jerez, non c’erano nemmeno le persone a lui più vicine. Ma questo non ha certo influito sulla gioia di poter salire sul gradino più alto del podio e celebrare la sua vittoria. Ai microfoni non nasconde il proprio entusiasmo: “È il momento più bello della mia vita! Ancora non ho realizzato. È stata una gara strana senza i tifosi e mi sarebbe piaciuto se fossero stati qui a festeggiare con me! Dedico questa vittoria a tutte le persone colpite dal Covid-19. La dedico anche alla mia famiglia, ai miei genitori ed a mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto”.

“È incredibile. Forse realizzerò ciò che è successo quando rivedrò la gara con il team. È stato così difficile non avere i fan e la famiglia qui con me. Ma fa bene essere finalmente sul gradino più alto del podio!”.

