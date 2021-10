Quartararo: “Forse inconsciamente non ho voluto prendere rischi”

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna può consacrare definitivamente Fabio Quartararo, ma fino ad ora il weekend non sta andando secondo i piani, anzi. Le condizioni di basse temperature, pioggia e umidità hanno complicato la corsa al titolo del leader del mondiale, che in qualifica non è andato oltre il 15esimo tempo.

Un risultato che non rispecchia né le potenzialità né la situazione in classifica, che lo vede al comando con 52 punti di vantaggio su un incredibile Pecco Bagnaia, autore di una pole position di forza. La situazione al momento sembra abbastanza sbilanciata a favore del pilota Ducati, che ha demolito il francese già dal sabato mattina: “Nelle FP4 ero terzo o quarto dietro Lecuona e Bagnaia, quando erano entrambi in Q1, quindi ho capito che sarebbe stata dura. Nelle FP3 avevo fatto di tutto per entrare subito in Q2 e non ho finito molto lontano, tre decimi o qualcosa del genere. Abbiamo fatto molti progressi sul bagnato. Ma questo pomeriggio le condizioni erano esattamente quelle che odio. Ho fatto del mio meglio, quindi la 15esima posizione è il miglior risultato che potessi ottenere”.

“Sono rimasto deluso ma mi tengo tutto dentro – prosegue parlando delle qualifiche – Abbiamo avuto alcune difficoltà e non ho preso abbastanza rischi negli ultimi due settori. Ma è qualcosa che posso capire. Anche se in maniera inconscia, forse non ho voluto prendere troppi rischi in queste condizioni. Questo è anche il motivo per cui non sono rimasto troppo deluso. Lo sono, ovviamente, perché Bagnaia partirà per primo e io 15esimo, ma è così".

Pian piano però la pista ha iniziato ad asciugarsi e nel Q2 i tempi si sono abbassati. C’è dunque rammarico se si pensa a quanto avrebbe potuto fare se avesse superato il Q1: “La pista era asciutta, ma con tracce di umido ed eravamo su gomme slick. Questa è una cosa che devo migliorare, ma penso che inconsciamente non ho preso troppi rischi sulle piste bagnate. Se si guarda il settore 1, sarei stato il secondo più veloce in Q2, anche se non ho partecipato. Le condizioni stavano migliorando e lì ero ancora molto veloce, mentre non ero così veloce nel settore 2. E gli unici settori dove ho perso molto sono stati gli ultimi due, dove c'erano i punti bagnati”.

“Non sono preoccupato – rivela parlando della gara – Certo, non è la migliore posizione di partenza, ma dal 15esimo posto dovrò fare un'ottima partenza e fare dei bei sorpassi e vedremo cosa succederà durante la gara. Onestamente, penso che un podio sia un obiettivo realistico. Sarebbe un grande risultato finire sul podio. Faremo del nostro meglio e penso che sia possibile fare un ottimo risultato. Finire nei primi cinque sarebbe eccellente, ma sempre pensando in piccolo”.

La gara dunque sarà un’altra storia e domani avrà la possibilità di conquistare matematicamente il titolo. Quartararo però non ci pensa ed è convinto che la festa verrò rimandata a Portimao: “Sono nel mio mondo. C'è l'opportunità di essere campione domani, naturalmente, ma non devo avere fretta. Se devo essere onesto, al campionato non ci ho pensato nemmeno per un momento perché Bagnaia è primo e io 15esimo. Ma anche lui ha addosso la pressione, non sono solo io. Ha la pressione di fare bene e potrebbe fare un errore. Non glielo auguro, ma vedremo”.

“La mia sensazione è che, se tutto è normale, lotteremo per [l titolo a Portimão. Non voglio saperlo, perché è qualcosa che mi metterebbe solo più pressione. La mia strategia è quella di spingere fin dall'inizio. Devo recuperare più punti possibili e poi vedremo cosa succede. È chiaro che devo recuperare molte posizioni perché penso che il nostro potenziale in condizioni completamente asciutte sia buono. Vedremo con quali gomme, ma penso che domani potrebbe essere una gara molto buona. Sarà una situazione diversa, naturalmente, perché è la prima volta che sono fuori dalla top 12, quindi vedremo”.

