Quartararo: "Essere il punto di riferimento mi dà energia, non pressione"

In meno di sei mesi, Fabio Quartararo ha attraversato tre diversi stati d'animo. La prima è stata l'eccitazione e la gioia per la vittoria del suo primo titolo in MotoGP, la seconda è stata la rabbia per l'incapacità della Yamaha di tirare fuori più potenza dal propulsore della M1, e la terza è stata l'accettazione della situazione, che per coincidenza ha coinciso con la ricomparsa della migliore versione di se stesso. In questa dinamica, che lo ha portato direttamente in testa alla classifica, "El Diablo" ha rilasciato un'intervista a Motorsport.com

Che effetto avrà su di te il rinnovo con Yamaha?

"Beh, direi proprio nessuno. Non ci ho mai pensato quando entravo in pista, ed è per questo che non volevo parlarne. Non ci ho mai pensato. Sono molto felice di poter continuare per altri due anni con la Yamaha, dove il progetto sta andando bene e credo che potremo fare grandi cose insieme".

Per molto tempo tuo rinnovo è stato dato per scontato, ma hai negato ripetutamente. In che misura il proseguimento del rapporto era stato messo in dubbio?

"Ho preso questa decisione solo di recente. Fino all'ultimo momento ho considerato tutte le opzioni. Quando qualcuno si è inventato che avevo firmato, eravamo in trattativa con diverse squadre. Molte persone hanno parlato prima del tempo, perché stavo ottenendo buoni risultati con la Yamaha, ma non era la cosa più importante. Volevo il progetto migliore e quando ho visto l'impegno del marchio, l'interesse reale, ho firmato".

Come ti senti ad avere un intero marchio in mano?

"È spettacolare. Vedere tutti gli sforzi per tenermi mi conferma che sto facendo un buon lavoro. Sappiamo che la moto non è al massimo, ma vedere un costruttore così motivato a tenermi è una sensazione fantastica".

Tutto ciò che chiedo a Yamaha è un motore più potente?

"Yamaha ha sentito il rischio di perdermi, e tutto ciò che chiedo è più potenza. Sono concentrati su questo aspetto. Tutti noi motociclisti chiediamo molte cose, ma quello che voglio è più potenza".

Come ci si sente ad essere l'ovvio riferimento del marchio e del campionato?

"Mi piace, non la vedo affatto come una pressione negativa. Mi dà energia e mi toglie la pressione. Mi dimostra che sto facendo un buon lavoro, ma allo stesso tempo mi impedisce di rilassarmi perché non voglio che questo cambi. Non lo dico perché me lo chiedete voi, ma perché sento di avere molta meno pressione rispetto all'anno scorso. E non è che allora ne avessi molto, perché facevo quello che potevo. Non mi vedo con l'obbligo di difendere un titolo, ma con la volontà di vincerlo".

Quanto è preoccupante che tu sia l'unico ad andare forte con questa moto?

"Non la vedo come una preoccupazione, perché quest'anno non posso confrontare troppi dati con le altre Yamaha. So quali sono i miei limiti e quelli della moto".

Vivi la vita come un ragazzo felice, cosa le suggeriscono quegli sportivi d'élite che fanno anche loro un'ottima vita, ma sembrano sempre incazzati?

"Faccio il lavoro dei miei sogni, non lo considero nemmeno un lavoro. La mia famiglia è sana e mi guadagno da vivere bene, quindi non ho motivo di arrabbiarmi. Non giudico nessuno, ma ci sono piloti che si lamentano e non sanno quanto siano fortunati. E non lo dico solo per la MotoGP, ma anche per i piloti della Moto2 e della Moto3. Anche quando ho attraversato momenti difficili, che ovviamente mi hanno condizionato, ero sempre felice. Alla fine, sono fortunato a poter fare ciò che mi piace di più. Ci sono molte persone che lavorano in settori che non amano e che guadagnano poco. E la maggior parte di loro non si lamenta".

Hai parlato con Marc Marquez?

"Un po'. Marc è uno dei piloti del paddock con cui vado più d'accordo. Sta attraversando un momento difficile, ma speriamo che torni come prima. Ho imparato molto da lui e voglio continuare a farlo".

Non vede l'ora di vedere cosa può fare il campione del mondo Quartararo contro la versione migliore di Marquez?

"Naturalmente. Il 2019 è stato l'anno che mi è piaciuto di più. Le due gare che ho fatto con Marc, a Misano e in Thailandia, dove mi sono giocato la vittoria con lui nonostante fossi un debuttante in MotoGP, sono state qualcosa di veramente bestiale. Ero appena arrivato nella categoria e gareggiavo contro l'otto volte campione del mondo. Ha quasi significato più del titolo. Quell'anno, la maggior parte delle persone pensava che la presenza di Fabio Quartararo nella MotoGP fosse priva di significato. Ecco perché era così importante".

Cosa ti ha colto più di sorpresa: le difficoltà di Pecco Bagnaia e della Ducati, o la forza di Aleix Espargaró e dell'Aprilia?

"La forza di Aleix. Già in Qatar, dove è arrivato quarto, ho visto che guidava in modo diverso, per il modo in cui sorpassava. Lì ho pensato: cosa è successo qui? In Argentina, la sua moto aveva un grip che non avevo mai visto sulla mia, ma lui ha saputo sfruttare l'occasione. Bisogna fare come lui: giro più veloce, pole e vittoria. Ha ottenuto cinque podi in sei gare".

Ti piace andare in moto fuori dai circuiti?

"No, non mi piace, penso che sia troppo pericoloso. Non ho una patente e non ho intenzione di ottenerla al momento".