Quartararo: “Essere il campione in carica non mi mette pressione”

Il momento è arrivato: la stagione 2022 inizia questo fine settimana a Losail, il Gran Premio del Qatar darò inizio alla caccia al titolo, nello specifico a Fabio Quartararo. Nonostante le difficoltà della pre-stagione, in cui non ha trovato la velocità che cercava, il campione del mondo in carica resta l’uomo da battere e il riferimento per chi vorrà togliergli lo scettro in questa stagione.

Le dichiarazioni durante l’inverno sono state molto dure e hanno lasciato spazio a un futuro aperto a diverse possibilità, tuttavia il 2022 è la stagione in cui Fabio Quartararo difende il titolo con i colori Yamaha e non vede l’ora di scendere in pista: “Onestamente, è fantastico tornare! Quando la stagione finisce, le settimane passano velocemente. Ma quando si arriva al primo giorno della stagione nuova, ci si rende conto che l’ultima settimana che lo precede è molto lunga ed è bellissimo essere qui. La pre-stagione è andata piuttosto bene, ci aspettavamo forse qualcosa di più a livello di velocità di punta, ma la situazione è questa e io mi sento pronto. Sappiamo che dovremo dare il 100% in ogni caso e non vedo l’ora di cominciare domani”.

El Diablo è consapevole del fatto che non sarà semplice confermarsi, vista la competitività e il grande equilibrio che si è visto nei test invernali. La vicinanza di tutti i piloti a Sepang e Mandalika fa sì che sia difficile trovare rivali, ma il campione del mondo in carica affronta la nuova stagione con serenità: “Non sento alcuna pressione, ma ovviamente è una bella sensazione. Se sei qui significa che stai facendo qualcosa di buono. Dobbiamo distinguere l’anno scorso da questo. Il 2021 è stato fantastico e abbiamo vinto il mondiale, ma ora partiamo tutti da zero e quello che conta è essere il più veloce e costante nel corso della stagione”.

“È molto difficile dire chi saranno i miei rivali nel 2022”, prosegue. “L’anno scorso si potevano indicare cinque o sei piloti, ma ora potrei dire chiunque. I piloti Ducati, sicuramente, ma gli avversari non sono pochi. Nei test eravamo tutti vicini, dovremo aspettare che vada un po’ avanti la stagione prima di avere un’indicazione chiara su chi saranno i rivali”.

Rivali che sono sempre più all’avanguardia in termini di aerodinamica e tecnologia. In “pole position” in questo senso c’è Ducati, la prima a portare in pista l’holeshot. In una MotoGP in cui questo aspetto diventa sempre più dominante, c’è chi come Fabio Quartararo ritiene si stia andando un po’ troppo oltre: “Per me inizia a essere troppa. Nel 2019 la procedura era premere il folle e partire. Ora bisogna controllare troppe cose. Sì, si guadagna qualcosa, ma inizia a diventare troppo complicato”.