Quartararo amaro: "Ci mancano velocità e aderenza"

Non è stato un sabato semplice quello vissuto da Fabio Quartararo al Red Bull Ring. Il francese, dominatore delle prime due gare della stagione, è ancora il leader della classifica piloti con 11 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, ma domenica scorsa ha chiuso in ottava posizione ed anche domani sarà costretto a correre in difesa su un tracciato che non si addice né a lui né alla Yamaha.

El Diablo ha chiuso la Q2 con un modesto decimo tempo, eguagliando così il suo peggior risultato in qualifica in MotoGP ottenuto a Le Mans ed a Brno, e considerando l’ottimo stato di forma mostrato dalle KTM e della Suzuki di Rins è certo di affrontare una domenica impegnativa.

“Ci mancano sia aderenza che velocità. Vediamo cosa potrò fare domani ma su questo circuito è difficile superare. Fortunatamente parto dalla stessa fila di Dovizioso e cercherò di stagli in scia”.

Il pilota della Yamaha Petronas si è detto soddisfatto del passo gara più che delle performance sul giro secco, normalmente uno dei suoi punti di forza.

“Il passo non è male, ma quando parti dalla nona posizione su un circuito del genere non rende le cose semplici”.

Lo scorso fine settimana è stato chiesto a Dovizioso se la mancanza di costanza di Quartararo possa essere dovuta al passo avanti fatto dalla Ducati che dopo un difficile inizio di campionato è riuscita a cogliere il successo domenica a Spielberg.

“Non sento le pressione di Dovizioso, ma vedo che Andrea adesso è più veloce. Ad ogni modo domani andrò all’attacco. Non sarà una gara di attesa, ma dovrò guadagnare quante più posizioni possibile” ha concluso Quartararo.

