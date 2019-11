Puig nega che il futuro di Lorenzo dipenderà da Zarco

Alberto Puig ha negato oggi a Motegi che il futuro di Jorge Lorenzo in Honda possa dipendere dalla velocità di Johann Zarco in sella alla RC213V del Team LCR nelle ultime tre gare della stagione.

La firma di Johann Zarco da parte della Honda per le ultime tre gare della stagione può essere interpretata in molti modi. Il più diffuso è quello secondo cui il francese sia stato preso per provare a far reagire Jorge Lorenzo nella parte finale del campionato.

In Honda si aspettano che Lorenzo possa ancora dare una mano alla HRC a conquistare il titolo team, perché in questa classifica contano i punti conquistati da entrambi i piloti. Il problema è che Jorge non ne ha fatti nelle ultime due gare.

Un brutto finale di stagione del maiorchino, combinato a delle buone prestazioni di Zarco nelle ultime tre gare, potrebbe finire per forzare un cambiamento nella squadra ufficiale, anche se oggi Alberto Puig ha smentito questa possibilità.

In un'intervista rilasciata a DAZN, il team manager della HRC ha affermato che l'arrivo del francese non ha niente a che vedere con il futuro del #99.

Il futuro di Lorenzo dipende dalle sue prestazioni nelle ultime gare?

"No, affatto" ha detto Puig in maniera schietta.

L'arrivo di Zarco può avere qualche interpretazione a riguardo?

"Nessuna, Zarco è un problema del Team LCR. Il suo pilota ha un infortunio ad una spalla e Zarco era libero. La Honda lo ha solo autorizzato ad utilizzare la moto, ma è un argomento che non ha nulla a che fare con noi".

Nessuno esclude, incluso lo stesso Lorenzo, che Zarco possa essere più veloce di lui in queste ultime tre gare, pensi che possa essere così?

"Non ne ho idea, non so che cosa farà. L'importante è vedere come sta e come si comporta su questa moto, ma è un test più per lui, per Zarco" ha concluso Puig.