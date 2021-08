Puig: "Marquez sta tornando al suo vero potenziale"

Le prestazioni della Honda HRC nel doppio appuntamento del Red Bull Ring sono state poco brillanti, con il miglior risultato di Takaaki Nakagami, 5° nella prima gara, il 9° posto di Alex Márquez nella seconda, la caduta di Marc Márquez domenica e due 16° posti per un Pol Espargaró che in queste due gare è stato lontano da quello che ci si aspetta da lui.

Nel suo consueto debriefing del lunedì, il team manager della Honda, Alberto Puig, ha ammesso che i risultati non sono stati all'altezza.

"Ovviamente, il risultato finale non è stato buono, ma se guardiamo la gara di Marc, possiamo vedere che anche con i suoi problemi, è stato in grado di lottare con i top rider e rimanere con loro in condizioni di asciutto", ha spiegato Puig.

"Questo è importante per Marc ed anche molto importante per Repsol Honda, perché vediamo che sta tornando al suo vero potenziale".

"Naturalmente, lasciamo l'Austria senza aver sfruttato tutto il potenziale della nostra RC213V, ma stiamo lavorando costantemente per migliorare. Non ci siamo ancora, ma siamo sulla buona strada", ha aggiunto.

La gara di domenica è stata dichiarata "flag to flag", quindi i piloti hanno potuto cambiare moto, partendo in condizioni di asciutto e finendo sotto la pioggia. Tuttavia, non tutti i piloti Honda hanno cambiato moto.

"Penso che in questa situazione non si può mai sapere quale sia la migliore strategia fino a dopo la gara. Anche in questo caso, solo il pilota lo sa. Questo è un gioco d'azzardo e a volte si ha la fortuna necessaria per far sì che l'azzardo paghi. Parlare è facile, agire è complicato. Questo è quello che è successo", nota il team manager.

Mentre Marc Márquez continua il suo lento processo di recupero, il suo compagno di squadra Pol Espargaró sta ancora faticando ad adattarsi alla Honda.

"La cosa positiva è che Marc è stato in grado di competere con i migliori piloti per tutto il Gran Premio e la cosa negativa è la sua caduta alla fine della gara. Penso che la sua scelta del pneumatico posteriore morbido sia stata una buona decisione, era diversa dal normale, ma Marc e la squadra hanno capito di cosa avevano bisogno. D'altra parte, l'intesa tra Pol Espargaró e la sua moto è negativa. È lontano dal suo potenziale e gli manca il il feeling con la moto. Sta soffrendo e dobbiamo lavorare con lui per superare la situazione", ha detto l'ex pilota.

"Il punto importante delle ultime due settimane è che abbiamo raccolto più dati e abbiamo visto Marc tornare al suo livello standard passo dopo passo", ha detto Puig.

