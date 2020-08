Puig: "Marquez ha rotto la placca a casa, aprendo una finestra"

Il campione in carica non sarà a Brno questo fine settimana, dopo essere stato costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico nella giornata di lunedì. Un'operazione che non era prevista e che è stata il risultato della rottura della placca che gli era stata inserita in seguito alla frattura dell'omero destro rimediata nella prima gara dell'anno, a Jerez.

Il motivo che aveva portato alla rottura della placca, tuttavia, non era ancora noto. Almeno fino a quando oggi, all'arrivo in Repubblica Ceca, Puig ha fornito tutti i dettagli di un episodio piuttosto insolito.

"E' successo durante un gesto domestico, a casa sua, stava aprendo una finestra. Ha sentito molto dolore e più tardi ha scoperto che si era rotta la placca" ha detto il manager della Honda, prima di aggiungere: "Probabilmente è stato un eccesso di stress che lo ha fatto succedere".

Naturalmente, a Puig è stato chiesto se su questa cosa ha inciso il fatto che Marc sia tornato in moto a Jerez a soli quattro giorni dalla prima operazione, nel tentativo di partecipare alla seconda gara sul tracciato andaluso.

"Marc è tornato a Jerez seguendo le indicazioni dei medici e non hanno mai pensato che la placca si potesse rompere. Se l'avessero saputo, i medici e la Honda non l'avrebbero permesso, ovviamente. Ora è molto facile guardare indietro e parlare del passato, ma è da codardi. La placca non si è rotta lì, si è rotta a casa" ha ribadito Puig.

Per ora il manager spagnolo non vuole fissare una data di ritorno, ma non sembra neanche voler dare per scontata l'assenza nella tripletta che inizia questo fine settimana: "Marc sta iniziando ora il periodo di recupero, per vedere come si evolve la frattura. Il tempo ci dirà quando sarà pronto a tornare".

Se c'è una cosa che è chiara, è che le possibilità di Marc di confermarsi campione sono davvero scarse, soprattutto se dovesse perdere delle altre gare.

"Il Mondiale è più complicato, ma non sarà l'ultimo della storia. Probabilmente ora c'è una finestra che si apre per piloti che normalmente non hanno opzioni, che possono vincere in queste circostanze" ha concluso Puig.

