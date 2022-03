Puig (Honda) risponde a Michelin dopo la polemica sulle gomme di Mandalika

Carica lettore audio

Dopo che gli pneumatici standard 2022 hanno avuto problemi di blistering nei test pre-stagionali a Mandalika nel mese di febbraio, Michelin ha optato per portare una costruzione più rigida nel weekend del Gran Premio, una carcassa che non veniva utilizzata dal 2018 e destinato a prevenire il surriscaldamento.

Mentre la maggior parte ha ritenuto che il design del vecchio pneumatico offrisse meno grip nel complesso, questi problemi hanno colpito principalmente i piloti Honda, che avevano comandato nei test del mese precedente con gli pneumatici di quest'anno.

Pol Espargaro ha espresso i suoi dubbi sulla possibilità di finire la gara a causa dello stress sulla gomma anteriore generato della mancanza di grip sul posteriore. Marc Marquez, da parte sua, ha subito un incidente agghiacciante durante il warm-up di domenica, che non solo gli ha impedito di prendere parte alla gara, ma ha anche ricreato i problemi di vista che lo hanno afflitto in passato.

Dopo la gara, Puig ha detto che Honda doveva capire cosa fosse successo con la Michelin, anche se il produttore francese ha insistito che non c'era "nessun problema" con i pneumatici in Indonesia, suggerendo che Honda semplicemente non sapeva come farli funzionare.

"Beh, parlando francamente e secondo la mia opinione personale, non sono molto sorpreso", ha detto Puig delle parole di Taramasso.

"Nel mio ultimo report post-gara, ho solo menzionato che avremmo dovuto analizzare la situazione con Michelin; questo è tutto. E abbiamo visto come il signor Taramasso ha reagito quando gli è stato chiesto dai media: non era affatto necessario", ha opinato l'ex pilota.

"È un po' strano quando dice, naturalmente in modo educato, che la Honda non sa adattarsi. La Honda si è adattata a molti cambiamenti tecnici, tra cui diversi regolamenti, pneumatici, dimensioni del motore, classi, ecc. ecc. dall'inizio del campionato mondiale nel lontano 1966, ed è stata l'azienda più longeva e di maggior successo nella storia dei Gran Premi, con 25 campionati costruttori e 21 piloti nella classe regina", aggiunge Puig.

"Questo significa che non sappiamo adattarci? Beh, è la prima volta che sento una cosa del genere".

Michelin sostiene che le sue conclusioni sui pneumatici erano basate sulla propria analisi dei dati, ma Puig ritiene che in casi come questo l'opinione dei piloti ha più valore di "una linea su un computer", sottolineando che Taramasso "ha una mentalità" che è caratterizzata dal "non ammettere alcun errore".

"Dalla mia esperienza nelle corse, bisogna parlare prima con i piloti. Non con Apple, IBM o Dell, dove si vede una linea su un computer", continua.

"Devi ascoltare i piloti, e se hai dei piloti che sono stati più volte campioni del mondo, puoi supporre che sappiano di cosa stanno parlando".

Pol Espargaro, Repsol Honda Team.Alberto Puig, Repsol Honda Team Team Principal MotoGP

"In questo paddock, i costruttori parlano con i costruttori, i piloti parlano con l'organizzatore. IRTA (International Racing Teams Association) parla con le squadre e molte volte non siamo d'accordo su molte questioni", continua Puig.

"Ma è sempre ai limiti delle discussioni e del dibattito che ci evolviamo e troviamo buone soluzioni che ci permettono di andare avanti nell'interesse di tutte le parti e dello sport. Il signor Taramasso diventa ipersensibile ogni volta che qualcuno parla direttamente dei suoi pneumatici senza ammettere alcun errore da parte sua. Questo, secondo me, è sbagliato e troppo radicale".

"Tutti facciamo degli errori, anche lui lo fa", sostiene il team manager della HRC.

Nella sua valutazione del Gran Premio, Taramasso ha sottolineato che c'era "una piccola minoranza di persone che si sono lamentate, ma probabilmente non hanno capito le opzioni tecniche o non erano presenti al test", un chiaro riferimento a Puig, che non è andato a Mandalika per il test di febbraio, perché aveva subito un intervento chirurgico in quel periodo.

Il boss della Honda ritiene che la sua esperienza di pilota gli dia una buona comprensione di questo tipo di situazione, e su questa base sottolinea che la carcassa che Michelin ha portato in Indonesia è stata progettata per un tipo di pista completamente diverso da quello di Lombok.

"La mia conoscenza, o l'apparente mancanza di comprensione menzionata dal signor Taramasso non è affatto accurata. Per sua informazione, ho corso per molti anni e ho ottenuto alcuni buoni risultati negli anni '90, e precisamente con pneumatici Michelin. Quindi capisco perfettamente ciò che un pilota sente o ciò di cui ha bisogno quando guida una moto che offre più di 200 cavalli. In effetti, lo si può capire solo se si è stato un pilota. Se sei in un ufficio o davanti a un computer, puoi capire certe cose, fondamentalmente la teoria. Ma non capirete mai la realtà, la sensazione che vi dà un pneumatico 'slick'", dice il catalano.

"Il pneumatico che Michelin ha portato per il Gran Premio è stato utilizzato in Thailandia e in Austria qualche anno fa (2017/2018). Questi due sono circuiti che hanno lunghi rettilinei. Mandalika è completamente diverso; una pista senza rettilinei lunghi e dove la moto è quasi sempre in piega o su un banking".

"Questo tipo di pista ha bisogno di un buon grip sull'edge (del pneumatico). È chiaro che non c'è bisogno di un pneumatico duro come la roccia per questo tipo di pista", dice Puig.

"Questa vecchia carcassa aveva, e ha, i suoi problemi, soprattutto quando si tratta di temperatura del pneumatico. Possiamo vedere che durante il weekend di Mandalika, la maggior parte delle cadute si è verificata nei primi due giri, un problema che era comune con questo pneumatico 2018 e il motivo per cui Michelin ha sviluppato nuove mescole".

"Inoltre, bisogna progettare una moto da MotoGP intorno alle gomme di questa stagione. Quindi, quando improvvisamente introducono pneumatici che non sono quelli attuali, rende la situazione molto complicata per tutte le squadre. La Honda non è stata l'unica Casa a vedere il ritmo e il feeling dei suoi piloti scomparire improvvisamente durante il fine settimana".

Piero Taramasso, Michelin

A causa della rottura dell'asfalto della pista di Mandalika nell'ultima curva, la gara della MotoGP è stata accorciata da 27 giri a 20 giri.

Puig ritiene che questa opzione avrebbe potuto essere applicata fin dall'inizio, per aggirare il problema del blistering degli pneumatici del test. Un'altra alternativa sarebbe stata quella di proporre una gara flag-to-flag sull'asciutto, come è successo in Australia nel 2013 e in Argentina nel 2016, due eventi contrassegnati da problemi simili con le gomme.

Considera inoltre che l'interpretazione errata di Taramasso delle dichiarazioni di Espargaró e Márquez sull'età delle gomme sia "irrispettosa" nei confronti dei suoi piloti.

Anche se l'incidente di Márquez nel warm-up è avvenuto quando pilota di Cervera (Lleida) ha perso il posteriore della sua Honda entrando nella curva 7, Puig non crede che tutta la responsabilità dell'incidente sia della Michelin.

"Non ho mai detto questo. Ho detto che dovevamo capire bene la situazione e parlare con Michelin per chiarire e capire qual è il piano nel caso in cui si ripeta questo tipo di situazione".

"Ma il signor Taramasso ha esagerato le mie parole. Ho sempre considerato Michelin un'azienda tecnicamente molto avanzata, leader nello sviluppo di pneumatici da corsa, sia per auto che per moto".

"Sono esperti di corse e hanno lavorato ed ottenuto grandi successi nel loro campo per molti anni e hanno prodotto ottimi materiali nel corso degli anni nelle corse".

"Sono stato coinvolto nelle corse per molti anni, e con questo sono stato in grado di capire che quando un pilota cade e non c'è un chiaro problema meccanico, allora è un errore del pilota".

"Ma in tutti gli incidenti ci sono elementi che contribuiscono all'incidente e i pneumatici sono una parte dell'equazione".

"Se il signor Taramasso non può capire o accettare questo, allora non capisco la sua mentalità o il suo approccio".

"Ci sono molte persone in questo paddock che parlano di tutto per tutto il giorno. Io non sono così, non parlo molto. Parlo solo quando mi viene chiesto di parlare o quando ho qualcosa da dire".

"La situazione di Mandalika è un chiaro esempio, e l'unica cosa che ho detto è che dobbiamo parlare profondamente con la Michelin".

"Questo è il punto. C'è stata una reazione brutale semplicemente perché volevamo capire cosa fosse successo".

"Il signor Taramasso deve capire che se qualcuno dei miei piloti ha un problema o un dubbio su qualcosa relativo alla nostra moto, è il mio lavoro, la mia responsabilità, come team manager, di indagare la questione e dare soluzioni ai miei piloti".

"Ho capito che questo è il mio lavoro, lo faccio così e non ho intenzione di cambiare", ha detto Puig.