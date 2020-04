Puig: "A differenza della F1, Dorna ha fatto quello che doveva"

Puig, che non ha mai provato troppa attrazione per la Formula 1 nonostante sia il cugino di Pedro de la Rosa, ritiene che ognuno dei passi che ha fatto la Dorna risponda al buon senso richiesto in una situazione come quella che si sta vivendo in ogni parte del mondo.

Con la maggior parte delle gare posticipate o annullate, i vertici della Formula 1 hanno invitato le squadre a recarsi a Melbourne per il Gran Premio d'Australia, dovendo poi annullare la gara a causa del primo caso di positività nel paddock (un membro della McLaren).

In MotoGP, Dorna ha deciso di annullare il Gran Premio del Qatar per quanto riguarda la classe regina (Moto2 e Moto3 hanno corso perché erano già a Losail per i test), prima che la maggior parte dei team partisse, visto che le autorità locali avevano imposto una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori provenienti dall'Italia.

Ad oggi, sia Liberty Media che Dorna hanno rinviato già parecchi eventi. La speranza sarebbe di cominciare a giugno, ma non bisognerà stupirsi se questa non potrà essere rispettata.

"Penso che dobbiamo essere molto orgogliosi dell'organizzatore del nostro campionato. Dorna ha fatto le cose con la testa, passo dopo passo e ascoltando sempre l'opinione delle autorità sanitarie" ha spiegato Puig a Motorsport.com.

"Da lì, ha valutato cosa si può fare e cosa no, ma è molto interessante il modo in cui è stato protetto l'intero gruppo che lavora nel Mondiale. Se lo confrontiamo con la F1, con le istituzioni calcistiche o con il Comitato Olimpico Internazionale, che sono stati molto titubanti, Dorna ha fatto quello che doveva fare" ha aggiunto il team manager della Honda.

"Dal primo momento sono stati consapevoli dell'entità del problema. Per fare questo devi avere chiarezza di idee ed essere intelligente. E Carmelo Ezpeleta lo è" ha concluso Puig.