Pramac ritrova Martin: sarà a Barcellona per il GP di Catalogna

Jorge Martin, giovane rookie del team Pramac, rientra questo fine settimana in occasione della gara di casa, a Barcellona. Lo spagnolo si era infortunato durante le FP3 del Gran Premio del Portogallo lo scorso 17 aprile. Nella caduta di quel sabato mattina aveva rimediato tre fratture, due alla mano destra e una alla caviglia dello stesso lato, oltre a forti colpi e contusioni che avevano poi interessato vecchie lesioni.

Alla fine, Martin era stato operato il 22 aprile al pollice della mano destra, al malleolo tibiale del piede destro e al ginocchio sinistro. Questi tre interventi lo hanno costretto a restare fuori dalle gare per un mese e mezzo. In questo modo ha saltato, oltre alla gara di Portimao, anche il Gran Premio di Spagna, di Francia e d’Italia.

Questo fine settimana però, al Gran Premio di Catalogna che si disputa sul Circuito di Barcellona, Martin tornerà in sella alla Ducati del team Pramac, la stessa moto con cui ha conquistato la sua prima pole position e il suo primo podio in MotoGP, nella seconda gara della stagione a Losail.

Il rientro di Martin rappresenta l’unica novità nella entry list dell’appuntamento catalano, in cui non è stata programmata alcuna wild card. Durante la sua convalescenza, il pilota di Madrid è stato sostituito da Tito Rabat a Jerez e Le Mans, e dal collaudatore Ducati Michele Pirro, al Mugello.

Martin è attualmente 17esimo nella classifica generale e, nonostante l’assenza in quattro gare, ha solamente tre punti in meno di Enea Bastianini e si trova davanti a Luca Marini per quanto riguarda la classifica dei rookie della classe regina.

Cancellata la presentazione del Gran Premio di Catalogna

Martedì il Circuito di Barcellona sarebbe stato teatro della presentazione ufficiale del Gran Premio di Catalogna 2021, tuttavia gli organizzatori della gara hanno deciso di cancellare l’evento. Con una nota diffusa ai media, è stato comunicato quanto segue.

“La presentazione del Monster Energy Gran Prix de Cataluña di MotoGP, prevista per martedì al Circuit de Barcelona-Catalunya, è stata cancellata in segno di rispetto per la perdita del pilota di Moto3 Jason Dupasquier”.