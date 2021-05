Pramac: chiesto un chiarimento ai commissari sulle penalità

Il Gran Premio d'Italia al Mugello si è concluso con la vittoria di Fabio Quartararo davanti a Miguel Oliveira e Joan Mir. Una volta al parco chiuso, il pannello dei commissari però ha annunciato una penalità nei confronti del pilota della KTM, colpevole di aver superato i limiti consentiti della pista nell'ultimo giro, arretrandolo al terzo posto.

La gioia del pilota della Suzuki per quello che sarebbe stato il suo miglior risultato stagionale però è stata molto breve, perché i commissari si sono accorti che anche lui era finito oltre i track limits nello stesso punto e quindi hanno deciso di riformare il podio nella sua versione originale.

La decisione però non è stata gradita al Pramac Racing, che con Johann Zarco aveva tagliato il traguardo in quarta posizione e quindi avrebbe potuto trarre vantaggio dalle penalità dei due piloti che lo precedevano per salire sul podio.

Il team italiano aveva infatti notato quanto era accaduto poche ore prima, al termine della gara della Moto3. In quel caso Pedro Acosta aveva tagliato il traguardo in settima posizione, davanti a Sergio Garcia e John McPhee. I commissari hanno penalizzato Acosta e Garcia per aver superato i limiti della pista all'ultimo giro e promosso McPhee al settimo posto.

Con questo precedente in mano, Francesco Guidotti si è recato dai commissari per chiedere le ragioni per le quali non sia stato applicato lo stesso criterio, facendo quindi salire Zarco dal quarto al secondo posto finale.

Criteri di tempo

Il responso dei commissari si è basato su criteri di cronometraggio, basati sul fatto che il superamento dei track limits nel giro conclusivo può regalare un guadagno di massimo mezzo secondo al trasgressore. Oliveira è passato sotto alla bandiera a scacchi con un ritardo di 2"592 da Quartararo, Mir a 3"000 e Zarco a 3"535. Questo vuol dire che il francese è rimasto fuori dal podio per appena 35 millesimi.

Contrariamente, nella gara della Moto3, McPhee aveva chiuso con un ritardo inferiore al mezzo secondo nei confronti di Acosta e di Garcia. I vertici del Pramac Racing hanno quindi accettato questa spiegazione, non presentando alcun reclamo. Il risultato della gara è quindi definitivo.

