MotoGP | Poncharal: "Acosta è il miglior con cui ho lavorato"

Non c'è dubbio che Pedro Acosta sia uno dei grandi nomi della stagione 2024 della MotoGP. Se è vero che nelle ultime gare il suo effetto si è stemperato, cosa che lo ha portato a visitare la fabbrica della KTM per capire se è nel posto giusto per diventare un campione della classe regina, non è meno vero che il suo debutto nel campionato è stato un chiaro segno di ciò che può fare quando finirà di adattarsi alla classe regina.

Anche se non è riuscito a diventare il più giovane vincitore di sempre nella top class, il campione della Moto2 e della Moto3 ha stupito tutti con i suoi superbi risultati nelle prime gare, come se non sembrasse un debuttante nel 2024. Ma lo "Squalo di Mazarrón" va oltre.

Tutti coloro che lavorano con lui sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla sua incredibile capacità di adattamento. Lo spagnolo assimila tutti i concetti all'istante, come se fosse una spugna, il che gli è valso il soprannome di "SpongeBob" tra coloro che lo accompagnano in questa avventura.

Nel 2025, Acosta passerà al factory team di Mattighofen, seguendo la sua naturale ascesa, sostituendo Jack Miller ed affiancando Brad Binder. Ma nella struttura francese, dove lavora attualmente, conserveranno un ricordo affettuoso di lui. Tanto che il suo attuale capo, Hervé Poncharal, ritiene che sia il migliore che abbiano mai avuto nella loro storia.

E stiamo parlando di una squadra nata negli anni Novanta, che ha visto correre piloti come Alex Barros, 'Norick' Abe, Marco Melandri, Toni Elias, David Checa, Colin Edwards, Ben Spies, Cal Crtuchlow, Andrea Dovizioso e Pol Espargaro.

"Potrebbe sembrare che stia esagerando, ma credo che Pedro sia il miglior pilota con cui abbiamo lavorato", ha detto Poncharal nel programma "Decoded" che DAZN ha recentemente dedicato al due volte campione spagnolo. "Al test di Valencia ho chiesto a Paul Trevathan come lo vedeva e lui mi ha risposto: 'Questo ragazzo è una spugna'. Da quel momento il suo soprannome è 'SpongeBob', non c'è modo migliore per descriverlo".

Il suo responsabile tecnico, Trevathan, è convinto che Acosta non abbia limiti e che possa raggiungere qualsiasi obiettivo in MotoGP: "I suoi primi giri sono stati trasmessi in tutto il mondo, la pressione era alta e sembrava che fosse in sella alla moto da sei mesi. Fino a dove potrà arrivare credo sia un mistero dell'universo. C'è un pilota come lui, che viene fuori forse ogni dieci o quindici anni. Credetemi, con il modo in cui sta lavorando e il modo in cui si sta spingendo, il cielo è il limite per lui", ha detto senza mezzi termini.

Il boss di KTM Motorsports, Pit Beirer, ha raccontato un aneddoto per illustrare il carattere dello spagnolo: "In Qatar, tutti gli dicevano: 'Sei un rookie, vacci piano, è il tuo primo anno'. Poi è venuto a dirmi di dire a tutti di smettere di chiamarlo 'rookie', che era già un pilota di MotoGP e che voleva fare il suo lavoro. Non l'ho più chiamato", ha spiegato.

Al di fuori del suo ambiente, Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, riconosce che è una grande risorsa per il campionato: "Dà valore, e dimostra quanto abbiamo lavorato bene per avere delle forti categorie di supporto nel campionato. Le aspettative su di lui erano alte, ma le sta superando ad ogni livello. Mi congratulo con lui perché è già una buona parte del Campionato del Mondo", ha concluso il manager spagnolo.