Pol Espargaró: “Voglio imparare da Marquez e vedere le diversità”

Dopo quattro anni di lavoro nello sviluppo del progetto KTM, partito da zero, Pol Espargaro ha deciso di affrontare una nuova sfida nel 2021, accettando l’offerta di HRC. Il catalano andrà nel team Repsol Honda, la squadra più titolata della MotoGP, e al suo fianco avrà il pilota con il maggior numero di titoli conquistati nell’ultimo decennio, Marc Marquez. Questo appena il suo infortunio gli permetterà di rientrare ed essere in forma.

Per Espargaro si aprirà una nuova tappa in cui cambieranno gli obiettivi, ma non la responsabilità. Lo spagnolo dovrà domare una moto che nel 2020 è salita sul podio solamente due volte – con il suo predecessore Alex Marquez – e che nei due anni precedenti ha portato Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo a concludere le rispettive carriere.

Per il pilota di Granollers (Barcellona), la vera sfida sarà avere come compagno di squadra Marc Marquez, numero uno indiscusso di Honda da quando è arrivato, nel 2013. Pol Espargaro, ospite della trasmissione radiofonica Radioestadio del motor di Ondacero, afferma: “Volevo un’avventura forte dopo quattro anni in KTM, cominciare qualcosa di grande e cosa c’è di più grande che condividere il box con il migliore della griglia di partenza, con la miglior moto. Un’occasione così è unica. Questa moto ha vinto il 70-80% dei mondiali negli ultimi venti anni. Tutti i piloti vogliono stare lì, tutti vogliamo imparare dal migliore, in questo caso Marc. Essere al suo fianco, vedere cosa fa di diverso e provare a migliorare. La sfida sarà vedere se ne sono in grado”.

“È vero che alla KTM i risultati dei primi anni non sono stati eccellenti e non potevano essere migliori. C’era pressione, ma quando non sei tra i primi cinque non hai la concentrazione su di te. Se i risultati non venissero fuori, il progetto potrebbe andare a rotoli. È stata una grande responsabilità. Ora il film cambia, ma gli obiettivi sono gli stessi”.

Tuttavia, il campione del mondo Moto2 2013 sa cosa lo aspetta nella sua nuova squadra, con una moto che non ha brillato negli ultimi anni ad esclusione del dominio del #93 e sulla quale ha già tenuto d’occhio il 2020: “È una moto drastica, aggressiva, complicata, si vede con le cadute e i salvataggi di Marc. Siccome abbiamo firmato l’accordo durante il lockdown, per tutto l'anno ho seguito l’andamento ho guardato video, ho controllato milioni di cose. In KTM ci ispiriamo a molte cose su Honda perché è una moto molto simile. Non puoi immaginare come potrebbe andare anche se Nakagami o Alex Marquez andassero bene. È chiaro che la Honda manca di un po' di sviluppo. La mancanza di Marc è stata importante per la fabbrica. Spero che si riprenda presto. È un pilota necessario per questa moto perché l'ha cresciuta lui. Cercherò di portare un po’ di freschezza per migliorare una moto che quest’anno non è stata all’altezza”.

Il 29enne ha piena fiducia nelle sue possibilità e non esita a dare un risultato quando gli viene chiesto di scommettere su qualcuno per il titolo del 2021: “Dal momento che devo scommettere, lo faccio su di me chi ha vinto il campionato del mondo. Poi speriamo che Marc torni presto, nelle prove o dopo un paio di gare e sia in testa. Tutti sanno che battere Marc è molto complicato, quasi impossibile. Penso che Joan Mir, che sarà molto veloce, e Alex Rins saranno terzi o quarti, uno dei due di Suzuki. Fino all'inizio del campionato è molto difficile saperlo”.

